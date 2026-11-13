 Χάποελ Τελ Αβίβ: Οπαδοί ξέσπασαν κατά του Ιτούδη στην Κύπρο - «Γύρνα στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής»
ΣΠΟΡ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Οπαδοί ξέσπασαν κατά του Ιτούδη στην Κύπρο - «Γύρνα στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής»

Χρήστος Μπατάκας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΚΑΣ
Ο Δημήτρης Ιτούδης στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Δημήτρης Ιτούδης στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ένταση με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Ιτούδη στην Κύπρο, καθώς ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οπαδοί της Χάποελ Τελ Αβίβ στράφηκαν εναντίον του Έλληνα προπονητή.

Η ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι με 80-73 για την 11η αγωνιστική της Euroleague φαίνεται πως πυροδότησε νέες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, με τον Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που φέρεται να σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κύπρου.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας SPORT5, μερίδα υποστηρικτών της Χάποελ που είχε ταξιδέψει στην Κύπρο για το ντέρμπι πλησίασε τον Έλληνα προπονητή και του επιτέθηκε φραστικά, εκφράζοντας με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά της για την αγωνιστική εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας.

«Γύρνα πίσω στην Ελλάδα» - Η επίθεση των οπαδών της Χάποελ στον Ιτούδη

Όπως μεταδίδουν οι Ισραηλινοί, οι οπαδοί που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο αποδοκίμασαν τον Δημήτρη Ιτούδη, φωνάζοντάς του χαρακτηριστικά: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα γύρω από τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της κριτικής για την πορεία της Χάποελ. Η ήττα από τη μεγάλη αντίπαλο της ομάδας, μάλιστα, φαίνεται πως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δυσαρέσκεια μερίδας των φιλάθλων.

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Η στήριξη του Γιανάι στον Ιτούδη και η βαθμολογική θέση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρά την πίεση που έχει δημιουργηθεί, ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έχει εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του στον Δημήτρη Ιτούδη, ξεκαθαρίζοντας τη στήριξή του προς τον Έλληνα προπονητή.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρίσκεται στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 6-5, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα καταλαμβάνει την όγδοη θέση, έχοντας τρεις νίκες και μία ήττα.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην αγωνιστική αντίδραση της Χάποελ όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί ο σύλλογος την αυξανόμενη πίεση γύρω από τον προπονητή του, μετά τις αποδοκιμασίες στην Κύπρο.

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