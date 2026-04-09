Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Με στόχο το «διπλό» πρωτιάς στο... ΣΕΦ της Βουλγαρίας - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός σκέφτεται μόνο τη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ με προοπτική πρωτιάς στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague (19:30) και για την αναμέτρηση έχουν πωληθεί πάνω από 11.000 εισιτήρια, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι σε ελληνικά χέρια.

Η Arena 8888 χωράει 12.000 άτομα και θα μοιάζει με το... ΣΕΦ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ, όπως είχε συμβεί και με τους φίλους του Παναθηναϊκού, που πρασίνισαν το γήπεδο.

Στο γήπεδο θα βρεθούν και πολλοί Βούλγαροι για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κορυφαίο παίκτη της χώρας.

Ολυμπιακός: Με απουσίες στη Σόφια

Ο Ολυμπιακός μάλιστα με «διπλό» δεν αποκλείεται να κάνει... δώρο το πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που οι «πράσινοι» φύγουν με το διπλό από την Ισπανία και την αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια.

Πάντως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει και απουσίες για το εν λόγω ματς με τον Εβάν Φουρνιέ να μην ακολουθεί την αποστολή λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ εκτός είναι και ο Μόντε Μόρις λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση που τον ταλαιπωρεί.

Παράλληλα, στην Αθήνα θα μείνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αλλά και ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει θλάση.