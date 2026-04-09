Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 85-89: Έκλεισε τη «διαβολοβδομάδα» με το 2/2 και «αγκαλιάζει» την κορυφή - iefimerida.gr

Ιδανικά ολοκλήρωσε τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ο Ολυμπιακός, καθώς πέρασε από τη Σόφια (89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ) και θα κάνει Πάσχα στην κορυφή της Euroleague.

Με τη νίκη τους κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για την 37η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» είναι... αγκαλιά με την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, την ώρα που οι Ισραηλινοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός τετράδας.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (23 πόντοι, 5 ασίστ), πολύτιμη, έχοντας ως συμπαραστάτες τους Άλεκ Πίτερς (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Κόρι Τζόσεφ (10 πόντοι, 3 ασίστ), ενώ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Μουσταφά Φαλ.

Πρώτος σκόρερ για τους Ισραηλινούς ήταν ο Μπλάκνεϊ με 16 πόντους, την ώρα που οι Μπράιαντ και Μίσιτς πρόσθεσαν από 15 και 14 αντίστοιχα.

Μικρό «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο

Με την κλασική πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός, με τον Μπαρτζώκα να καλεί timeout μετά από 2:03 καθώς η Χάποελ είχε 4/4 δίποντα για το 8-0. Το 14-2 στο 5′ προβλημάτιζε, όμως η απάντηση ήρθε γρήγορα.

Ένα 2-10 μέσα σε λίγες κατοχές οδήγησε σε timeout του Ιτούδη, ο Τζόσεφ έβαλε γκολ-φάουλ για το 16-15 στο 8′, ο Γουορντ τρίποντο για το 16-18, ο Χολ κάρφωσε για το +4 και στο τέλος της περιόδου ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί με την αντίδραση των ερυθρόλευκων.

Ο Μπαρτζώκας έριξε στο ματς τον Φαλ 7:46 πριν από το ημίχρονο, την ώρα που ο Τζόσεφ έδινε σημαντικές λύσεις στην επίθεση για να κρατήσει μπροστά τον Ολυμπιακό. Συνεργασίες Φαλ-Πίτερς έδωσαν σερί καλάθια στους ερυθρόλευκους, το σκορ ξέφυγε κι ο Ντόρσεϊ με τετράποντο έγραψε το 48-49 λίγο πριν από το ημίχρονο. Στο οποίο είχε 13 πόντους.

Πήρε απόσταση ασφαλείας με Βεζένκοφ και έφτασε στη νίκη, παρά την πίεση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Όλοι περίμεναν το ξέσπασμα του Βεζένκοβ κι αυτό πράγματι ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Σάσα έβαλε 10 πόντους για το 67-70 στο 28′, με τους γηπεδούχους να μένουν κοντά, αλλά να μην έχουν αυτά που χρειάζονταν για να δώσουν τον δικό τους ρυθμό στον αγώνα.

Παπανικολάου και Ντόρσεϊ έγραψαν το 71-78 στο 32′, η Χάποελ δεν έδειχνε να έχει αρκετή ενέργεια, είχε τις ευκαιρίες της, αλλά τις πέταξε στα σκουπίδια. Ο Ντόρσεϊ έκανε από μέση απόσταση το 79-84 στο 36′, στο 1:44 πριν από το φινάλε έβαλε 2/2 βολές για το 82-86 και αμέσως μετά ο Πίτερς πήρε επιθετικό ριμπάουντ και έβαλε το καλάθι για να κρατήσει τους γηπεδούχους σε απόσταση δύο κατοχών. Μια απόσταση που η Χάποελ δεν μπορούσε πια να διανύσει.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (0/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράιαντ 15 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οντιάσε 8 (4/5 δίποντα), Μίτσιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαλ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ σε 12:03), Βεζένκοβ 10 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 τρίποντα), Ντόρσεϊ 23 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές), Τζόσεφ 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3