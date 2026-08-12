Χάποελ Τελ Αβίβ: Προσφέρει 100.000 δολάρια σε πρώην σταρ του NBA για να βελτιώσει τους παίκτες στα ριμπάουντ - iefimerida.gr

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει επειγόντως να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της στα ριμπάουντ και ποιος καλύτερος για την συγκεκριμένη δουλειά από τον... Ντένις Ρόντμαν.

O Aμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας, είναι γνωστός για πάρα πολλά πράγματα στην ζωή του, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το μπάσκετ.

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Ένα πράγμα όμως που σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τον Ντένις Ρόντμαν, είναι η ικανότητα του στα ριμπάουντ. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που όλες οι ομάδες συμβιβάστηκαν με την ιδιότροπη προσωπικότητα του. Γιατί γνώριζαν πως την αξία του μέσα στο παρκέ δύσκολα θα την έβρισκαν κάπου αλλού.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Γιανάι θέλει τον Ρόντμαν για να βελτιώσει τα ριμπάουντ

Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος, που ο ιδιοκτήτητης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έστειλε επιστολή στον Ρόντμαν για να βοηθήσει την Ισραηλινή ομάδα στο τομέα αυτό, όπως αναφέρει το Sport5.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε στην επιστολή:

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«Πριν από τρία χρόνια, ανέλαβα τη Χάποελ Τελ Αβίβ με το όνειρο να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που πιστεύουμε ότι ανήκει. Από τότε, ήταν ένα σημαντικό ταξίδι. Ξαναχτίσαμε τον σύλλογο, κερδίσαμε το EuroCup, εξασφαλίσαμε τη θέση μας στην EuroLeague και ολοκληρώσαμε την πρώτη μας σεζόν στη EuroLeague ανάμεσα στους έξι κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Αλλά προφανώς, ακόμη και όταν χτίζουμε μια φιλόδοξη ομάδα μπάσκετ, τα χρήματα δεν μπορούν να λύσουν τα πάντα.

Πρέπει ακόμα να παίρνουμε περισσότερα ριμπάουντ! Πριν από πολλά χρόνια, διάβασα την ιστορία σου για το πώς μετέτρεψες τα ριμπάουντ σε ακριβή επιστήμη. Με γοήτευσε ο τρόπος που περιέγραφες τη μελέτη των γωνιών σουτ, την περιστροφή της μπάλας, τον τρόπο που αναπηδά από το καλάθι και το πού έπρεπε να βρίσκεσαι πριν καταλάβει κανείς άλλος πού πηγαίνει η μπάλα. Αυτή η ιστορία μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη

Αντί να μιλάμε για ριμπάουντ, γιατί να μην καλέσουμε το άτομο που το μετέτρεψε σε τέχνη; Θα ήταν τιμή μου να σας προσκαλέσω στο Τελ Αβίβ ως προσωπικό μου καλεσμένο και ως καλεσμένο της Χάποελ Τελ Αβίβ. Το σχέδιο είναι απλό: άφιξη και μια χαλαρωτική Κυριακή. την επόμενη μέρα, ένα ειδικό εργαστήριο ριμπάουντ με την ομάδα μας, μια VIP συνάντηση και συνέντευξη, και στη συνέχεια ένα κοινό δείπνο. και αναχώρηση την επόμενη μέρα

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Θα καλύψουμε πτήσεις business class και διαμονή σε ξενοδοχείο για εσάς και, της επιλογής σας, για έως και τρεις επιπλέον επισκέπτες, και θα σας προσφέρουμε επίσης ένα τέλος συμμετοχής περίπου 100.000 δολαρίων για την επίσκεψη και τις δραστηριότητες. Το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης που θα βιντεοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τον σύλλογο στα μέσα ενημέρωσης, το μάρκετινγκ και την προώθηση.

Και Ντένις, γνωρίζουμε επίσης ότι το μπάσκετ δεν είναι το μόνο πράγμα που αξίζει να ζήσετε στο Τελ Αβίβ. Αν θέλετε να ανακαλύψετε τη νυχτερινή ζωή της πόλης, θα φροντίσουμε να έχετε VIP πρόσβαση στα σωστά μέρη και άτομα για να διασφαλίσουμε ότι θα ζήσετε την εμπειρία του Τελ Αβίβ όπως πρέπει.

Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα. Θα λάβετε πολλή αγάπη εδώ – από εμένα, από τον σύλλογό μας και ιδιαίτερα από τους χιλιάδες παθιασμένους οπαδούς της Χάποελ Τελ Αβίβ. Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει περάσει έναν πολύ δύσκολο πόλεμο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι μια σπουδαία στιγμή να έρθετε, να φέρετε χαρά, εμπειρία, να απολαύσετε και να είστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσω στο Τελ Αβίβ».