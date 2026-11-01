Όλα καλά με Σατοράνσκι: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - iefimerida.gr

Θετικά νέα για τον Τόμας Σατοράνσκι που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η σοκαριστική πτώση του Τόμας Σατοράνσκι στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι BC τρόμαξε τους πάντες. Ο Τσέχος γκαρντ έπεσε πολύ άσχημα στο παρκέ και άπαντες φοβήθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο ευτυχώς όλα πήγαν καλά.

Από την πρώτη στιγμή, βέβαια, οι άνθρωποι της Χάποελ Τελ Αβίβ έκαναν τις απαιτούμενες εξετάσεις, με τον Σατοράνσκι να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

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Εκεί, υποβλήθηκε σε μία σειρά εξετάσεων για να πάρει τελικά την έγκριση και να λάβει εξιτήριο, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος του Ισραήλ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της ομάδας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η πτώση του Σατοράνσκι που τρόμαξε τους πάντες

Θυμίζουμε πως ο Τόμας Σατοράνσκι είχε μια τρομακτική πτώση στο ματς της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Ντουμπάι. Περίπου δύο λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, στην προσπάθεια για επιθετικό ριμπάουντ έπεσε άτσαλα με την πλάτη, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και δεν έπαθε κάτι σοβαρό, όπως ενημέρωσε και η Χάποελ Τελ Αβίβ.