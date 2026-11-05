Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ: To γκολ του Πούγγουρα στις καθυστερήσεις... απογείωσε τους Κρητικούς [βίντεο] - iefimerida.gr

Το γκολ του Αχιλλέα Πούγγουρα στο 45+2' ήταν αυτό που έβαλε τον ΟΦΗ σε θέση οδηγού στο εκτός έδρας ματς για το Europa League με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο ΟΦΗ έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο ημίχρονο στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Μετά από φάουλ του Νίκου Αθανασίου η μπάλα πήγε στα καρέ της ομάδας από το Ισραήλ με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό από κοντά να στέλνει την μπάλα αρχικά στο δοκάρι και έπειτα στα δίχτυα των γηπεδούχων.

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Όπως ήταν λογικό και επόμενο οι παίκτες του ΟΦΗ εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου έγιναν μία... αγκαλιά για να πανηγυρίσουν το τέρμα του Αχιλλέα Πούγγουρα που έδωσε το προβάδισμα στους Κρητικούς και τους κάνει να ονειρεύονται!

ΟΦΗ: Τα κάνει όλα για τους Κρητικούς ο Αχιλλέας Πούγγουρας

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και κομβικούς παίκτες που έχει ο Χρήστος Κόντης στα χέρια του. Ο Έλληνας τεχνικός δείχνει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του ταλαντούχου κεντρικού αμυντικού, καθώς του έχει τη φανέλα βασικού να την πάρει στο... σπίτι.

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Ο έμπειρος στόπερ είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που μπορούν να... καθαρίσουν και στις δύο περιοχές τις φάσεις που είναι στον αέρα, αλλά, παράλληλα έχει και την κατάλληλη ιδανική τεχνική κατάρτιση για να σκοράρει με τα πόδια, όπως έκανε και κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά.