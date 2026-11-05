Χάποελ Μπερ Σέβα – ΟΦΗ 0-2: Γράφουν ιστορία στο Europa League οι απίθανοι Κρητικοί! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιστορική εκτός έδρας νίκη (μιας και ήταν η πρώτη στα χρονικά) πήρε ο ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά με σκορ 2-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ήταν μέχρι να κάνει την... αρχή ο ΟΦΗ! Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν σταματούν να γράφουν ιστορία στη League Phase του Europa League, μιας και πήραν την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους, επικρατώντας 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του ευρωπαϊκού θεσμού.

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Οι Κρητικοί γι' ακόμη μία φορά είχαν για «όπλο» τους την σταθερή και σχεδόν αλάνθαστη άμυνά τους. Μάλιστα, ένας στόπερ τους, ο Αχιλλέας Πούγγουρας, ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για το μεγάλο «διπλό» στου Βουκουρέστι. Από εκεί και έπειτα ανέλαβε ο Ταξιάρχης Φούντας με τον Έλληνα επιθετικό να έχει ένα απίθανο γκολ για το 2-0, αλλά και ένα δοκάρι. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τιάγκο Νους. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος ο Θανάσης Ανδρούτσος έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, όμως, το τέρμα του δεν μέτρησε, καθώς από την αρχή της φάσης υπήρχε οφσάιντ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο ΟΦΗ φτάνει τους 6 βαθμούς στη League Phase του Europa League, μετά από τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκεται στη 16η θέση. Η Χάποελ Μπερ Σεβά παραμένει χαμηλά (34η θέση), έχοντας μόλις 1 βαθμό.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Κρατούσε το καλύτερο για το τέλος ο Πούγγουρας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά και να δείχνουν ότι θέλουν να σημειώσουν ένα γκολ όσο πιο νωρίς γινόταν με τους Κρητικούς να έχουν πιο επιθετική εικόνα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά τους ματς.

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Ο Νους ήταν εκείνος που δεχόταν τις περισσότερες πάσες στα πόδια του με τον Αργεντινό να παίρνει αρκετές ατομικές προσπάθειες, δείχνοντας στην άμυνα των γηπεδούχων ότι θα έχει πολλή δουλειά και ότι θα χρειαστεί να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τον ανακόψει.

Μάλιστα, στο 8' ο έμπειρος εξτρέμ είχε μία ωραία ατομική ενέργεια και ζήτησε φάουλ όταν ο αντίπαλός του τον βρήκε στο πρόσωπο με τον ίδιο να πέφτει εντός περιοχής, όμως, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα.

Στο 12' ο ΟΦΗ είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Νους με τη «λόμπα» του Αργεντινού να φεύγει αρκετά μέτρα έξω αν και η σκέψη του ήταν πολύ σωστή, μιας και ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν εκτός θέσης.

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Οι Κρητικοί δεν σταμάτησαν να πιέζουν και να πιστεύουν ότι μπορούν να σημειώσουν ένα τέρμα. Μάλιστα, σχεδόν το άγγιξαν όταν στο 26' το απίθανο σουτ του Φούντα από δύσκολη θέση βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ωστόσο, αυτό που δεν έκαναν πραγματικότητα ο Νους και ο Φούντας το έπραξε ο Πούγγουρας λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μετά από φάουλ του Αθανασίου βρέθηκε στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και έβαλε τους Κρητικούς μπροστά στο 45+2' για το 0-1 που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

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Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Το έκαναν να φαίνεται... εύκολο

Ο ΟΦΗ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με... άλλον αέρα με τους παίκτες του Κόντη να δείχνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Μάλιστα, σε μία από τις πρώτες τους τους επιθέσεις στο δεύτερο μέρος ευτύχησαν να σημειώσουν και δεύτερο γκολ. Αυτή τη φορά με τον Φούντα, ο οποίος έπιασε ένα απίθανο σουτ από δύσκολη θέση στο 56'.

Από εκεί και πέρα η Χάποελ ήταν εκείνη που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και με βαθιές μπαλιές στην «πλάτη» της άμυνας των Κρητικών, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία με τους ποδοσφαιριστές του Κόντη να δείχνουν απόλυτη προσήλωση στα σχέδια του Έλληνα τεχνικού και να θέλουν να χτυπήσουν σε κάποια αντεπίθεση.

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Στο 61' η Χάποελ έκανε επικίνδυνη σέντρα με τον Μαλέντε, αλλά ο Ντίκμαν ήταν εκεί για να αποσοβήσει κάθε κίνδυνο με την πίεση των γηπεδούχων να γίνεται ολοένα και πιο έντονη με το πέρασμα του χρόνου.



Λίγο πριν το φινάλε ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Ανδρούτσο. Ωστόσο, το τέρμα του Έλληνα μέσου δεν μέτρησε ποτέ, καθώς από την αρχή της φάσης υπήρχε οφσάιντ.

Παρόλα αυτά πολύ μικρή σημασία είχε για τους παίκτες των φιλοξενούμενων που μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα έδειξαν ότι ήταν ανώτεροι και πήραν μία ιστορική εκτός έδρας νίκη, κάνοντας παράλληλα ακόμη ένα βήμα για να περάσουν στην επόμενη φάση του Europa League.

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Οι συνθέσεις των ομάδων:﻿

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Μπόρχα), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90' Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος).