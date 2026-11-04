Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης 84-73: Τέλος το σερί, αλλά πιο πολύ τον «πλήγωσε» η διαφορά - iefimerida.gr

Παρά την προσπάθεια που έκανε έως το τέλος ο Άρης γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με σκορ 84-73 για την 6η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης τα έδωσε όλα, όμως, στο φινάλε ξέμεινε από δυνάμεις. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν εκείνοι που μπήκαν πιο δυνατά, αλλά, όσο περνούσαν τα δεκάλεπτα έδειχναν ότι δεν είχαν άλλο... γκάζι να δώσουν και στο φινάλε έχασαν εκτός έδρας από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με σκορ 84-73 για την 6η αγωνιστική του Eurocup.

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Με αυτά τα δεδομένα και το εν λόγω αποτέλεσμα αν και εφόσον ο Άρης θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου του θα πρέπει στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης να νικήσει και να υπερκαλύψει τη διαφορά με την απουσία του Βασίλη Τολιόπουλου να είναι αν μη τι άλλο σημαντική και καθοριστική για τον «Αυτοκράτορα».

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Άρης παρέμεινε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου του, έχοντας πλέον πέντε σερί νίκες και μία ήττα που αν μη τι άλλο του... μουτζούρωσε το απόλυτο. Από την πλευρά της η Χάποελ δεν ξέρει τι σημαίνει ήττα, έχοντας πλέον σε έξι ματς και έξι νίκες με την ομάδα από το Ισραήλ να παραμένει στην κορυφή.

Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης: Θρίλερ (σχεδόν) μέχρι τέλους

Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του EuroCup, η Χάποελ Ιερουσαλήμ υποδέχτηκε τον Άρη σε ένα εξαιρετικά αμφίρροπο παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές στη διακύμανση του σκορ.

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Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Άρης κατάφερε να πάρει ένα ισχνό προβάδισμα με 19-18, εκμεταλλευόμενος την ευστοχία του στην επίθεση. Στη δεύτερη περίοδο, οι «κίτρινοι» ανέβασαν στροφές, επέβαλαν τον ρυθμό τους και με επιμέρους σκορ 17-21 διεύρυναν τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το υπέρ τους 35-40.

Η αντίδραση της ισραηλινής ομάδας ήταν άμεση στo δεύτερο ημίχρονο. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ μπήκε πιο δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο, βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και περιόρισε τις επιλογές του Άρη. Με επιμέρους 22-16, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προσπεράσουν στον πίνακα του σκορ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 57-56.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό... θρίλερ, με τις δύο ομάδες να μάχονται πόντο-πόντο για το ροζ φύλλο αγώνα, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα που διακρίνει τον όμιλο, όπου βρίσκονται. Όμως, λίγο πριν το φινάλε οι Θεσσαλονικείς ξέμειναν από δυνάμεις και εν τέλει είδαν τη διαφορά να μεγαλώνει αρκετά, με αποτέλεσμα να χάσουν με 84-73.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 17-21, 22-16, 27-17