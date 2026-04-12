Χάντμπολ γυναικών: Στα τελικά του EURO 2026 η εθνική, παρά την ήττα από την Αυστρία - iefimerida.gr

Την πρόκρισή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών.

Το συγκρότημα του Μενέλαου Δανήλου γνώρισε... «γλυκιά» ήττα 38-16 από την Αυστρία στην πόλη Λιντς, σε αναμέτρηση για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου, αλλά πήρε το «εισιτήριο» για τα τελικά της διοργάνωσης ως μια από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες όλων των ομίλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, καθώς είχε αποκτήσει ως διοργανώτρια το δικαίωμα να μετάσχει στο τουρνουά χάντμπολ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων στους έξι ομίλους (σε 4 παιχνίδια) έχει ως εξής:

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση

1. Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος-

2. Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος-

3. Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος-

4. Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-

5. Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος-

6. Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-

Η τελευταία αγωνιστική

Γαλλία-Φινλανδία 39-16

Ελβετία-Ιταλία 38-19

Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 27-18

Ισλανδία-Πορτογαλία 32-24

Σερβία-Ουκρανία 30-21

