Ο Χάνσι Φλικ έβγαλε το... καπέλο στον Χάρι Κέιν -«Άξιζε τη Χρυσή Μπάλα, είμαι υπερήφανος για την νοοτροπία του Γιαμάλ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Χάνσι Φλικ ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» από τον Χάρι Κέιν ήταν πέρα για πέρα δίκαιη, ενώ παράλληλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», όμως το βραβείο κατέληξε στα χέρια του Χάρι Κέιν, με τον νεαρό σταρ της Μπαρτσελόνα τερματίζει στην τρίτη θέση. Από την μεριά του ο Χάνσι Φλικ ξεκαθάρισε ότι δικαίως βραβεύτηκε ο Άγγλος σέντερ φορ.

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Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής για το γεγονός και μίλησε με τα καλύτερα λόγια, τόσο για τον επιθετικό της Μπάγερν, όσο και για τον δικό του παίκτη.

Όσα είπε ο Χάνσι Φλικ για την «Χρυσή Μπάλα» που κατέκτησε ο Χάρι Κέιν

«Ο Χάρι Κέιν άξιζε επίσης να κατακτήσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας αλλά ξέρετε τη γνώμη μου για τον Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται σίγουρα και εκείνος σε αυτό το επίπεδο.

Είναι πολύ αφοσιωμένος στην προπόνηση και έτσι απαντούν οι πρωταθλητές. Είμαι υπερήφανος για τον Λαμίν γιατί έχει νοοτροπία κορυφαίου παίκτη

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Αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, είμαι χαρούμενος που τελείωσε και τώρα θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε σημαντικά πράγματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.