 Χαμός στα social media από ΑΕΚτζήδες για Πινέδα: «Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Χαμός στα social media από ΑΕΚτζήδες για Πινέδα: «Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ο Ορμπελίν Πινέδα με τη φανέλα της ΑΕΚ / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα προς την ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από τους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι ζητάνε από τον Μεξικανό μέσο να επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μπορεί ο Ορμπελίν Πινέδα να αποχώρησε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντερεϊ, ωστόσο ο Μεξικανός μέσος εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων της Ένωσης.

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