«Χάλκινος» παγκόσμιος πρωταθλητής ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης -Τα συγχαρητήρια του Κ. Τασούλα - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο σπουδαίος παραολυμπιονίκης της κολύμβησης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Στην κατηγορία SB4 και τα 100 μέτρα πρόσθιο, ο Τσαπατάκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μεγαλώνοντας έτσι τη συλλογή του.

Για την επιτυχία του τον συνεχάρη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον παραολυμπιονίκη μας Αντώνη Τσαπατάκη που κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, προσθέτοντας έτσι, ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή του.

Η προσπάθειά του μας συγκινεί, μας διδάσκει, μας γεμίζει υπερηφάνεια και εύχομαι να ανταμείβεται πάντα» ανέφερε ο ΠτΔ.