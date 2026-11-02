Χαλκίδα: Δημοσιογράφος άρχισε να χορεύει στο γήπεδο πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα -Το απολαυστικό στιγμιότυπο - iefimerida.gr

Ένα απρόσμενο χορευτικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, με πρωταγωνιστή τον αθλητικό δημοσιογράφο Απόστολο Αβερκιάδη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Γνωστές επιτυχίες της δεκαετίας του '80 ακούστηκαν από τα μεγάφωνα του Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας κατά την προθέρμανση, δημιουργώντας την αφορμή για ένα απρόσμενο περιστατικό πριν την έναρξη του αγώνα ποδοσφαίρου.

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Απόστολος Αβερκιάδης, παρασυρόμενος από τον ρυθμό, άρχισε να χορεύει στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας ένα χιουμοριστικό θέαμα στους παρευρισκόμενους λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Το αυθόρμητο χορευτικό στιγμιότυπο δεν έμεινε απαρατήρητο, καθώς ο φωτογραφικός φακός του τοπικού ειδησεογραφικού μέσου evima.gr κατέγραψε τη σκηνή, διασώζοντας το μοναδικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η εικόνα του δημοσιογράφου να επιδεικνύει τις χορευτικές του ικανότητες δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι την ίδια στιγμή προετοιμάζονταν σοβαρά για την επικείμενη σέντρα του αγώνα.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στο γήπεδο για να μεταδώσει την ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Α.Ο. Χαλκίς και την Α.Ε. Ιστιαίας, όμως η μουσική που ακουγόταν από τα μεγάφωνα του σταδίου τον έκανε να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Χαλκίδα: Δημοσιογράφος άρχισε να χορεύει την ώρα της προθέρμανσης

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, όταν από τα μεγάφωνα άρχισαν να ακούγονται γνωστές επιτυχίες της δεκαετίας του '80.

Ο Απόστολος Αβερκιάδης δεν αντιστάθηκε στον ρυθμό και άρχισε να χορεύει στον χώρο του γηπέδου, προσφέροντας ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Τη στιγμή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του evima.gr, με τον αθλητικό δημοσιογράφο να δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές προετοιμάζονταν για τη σέντρα.

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