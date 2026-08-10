Χαλαρές στιγμές για τη Σαμπαλένκα στη Μύκονο -Ξετρέλανε τους θαυμαστές της με τις φωτογραφίες που ανέβασε - iefimerida.gr

Μετά από μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο και τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Wimbledon 2026, η Αρίνα Σαμπαλένκα άφησε για λίγο στην άκρη το τένις και ταξίδεψε στην Ελλάδα για να γεμίσει ξανά τις μπαταρίες της.
Η Μύκονος αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον καλοκαιρινό της προορισμό, προσφέροντάς της μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς, μακριά από την πίεση των κορτ και τους έντονους ρυθμούς.
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