Premier League: H Λίβερπουλ πήρε τη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαντ και συνεχίζει αήττητη - iefimerida.gr

H Λίβερπουλ πήρε τη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαντ και συνεχίζει αήττητη / Φωτογραφία: ΑΡ
Το ντέρμπι του Μέρσεϊσαιντ ανέδειξε νικήτρια την Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε της Έβερτον με 2-1 και συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα.

Η Λίβερπουλ υποδέχτηκε στο Ανφιλντ την Έβερτον, για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Δέκα λεπτά χρειάστηκαν οι «Reds» για να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Σαλάχ έστειλε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, αυτή έφτασε στα πόδια του Χράβενμπερχ και εκείνος με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 1-0, ενώ στο 16', ο Σαλάχ άγγιξε το 2-0 αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν άργησε να βρει και το δεύτερο γκολ με τον Εκιτικέ στο 29'. Ο Χράβενμπερχ έβγαλε την κάθετη, ο Γάλλος εκτέλεσε με το δεξί και έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίκφορντ για το 2-0.

Η Έβερτον είχε ανέβει τα τελευταία δέκα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και στο 45+1' είχε μία καλή στιγμή, όταν ο Τζακ Γκρίλις έδωσε στον Γκεγιέ, εκείνος έκανε το σουτ αλλά ο Άλισον απέκρουσε.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Μόγιες κατάφερε να μειώσει με τον Γκεγιέ στο 58'. Ο Γκρίλις έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Εντιαγιέ βρήκε τον Σενεγαλέζο και αυτός με τη σειρά του έστειλε τη μπάλα στην εστία του Άλισον για το 2-1.

Στο 72' μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κονατέ πήρε την κεφαλιά για το 3-1, αλλά ο Γκρίλις σταμάτησε αυτή του την προσπάθεια.

Με την ομάδα του Σλοτ να έχει πάρει τον έλεγχο και να κρατάει το προβάδισμα, το ματς έληξε με 2-1 και οι Reds συνεχίζουν αήττητοι στην Premier League, μετρώντας πέντε νίκες.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκες, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Μπράντλεϊ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ (62′ Τζόουνς), Σομποσλάι, Χάκπο (62′ Βιρτς), Σαλάχ, Εκιτικέ (67′ Ίσακ).

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’Μπράιεν, Γκέγιε, Γκάρνερ, Ντιούσμπερι-Χολ, Γκρίλις, Εντιαγιέ, Μπέτο (46′ Μπάρι).

