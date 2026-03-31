H FIFA επέβαλε ξανά ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη -«Δεν υπάρχει κίνδυνος» λέει η ΠΑΕ - iefimerida.gr

Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη Θεσσαλονίκης, λόγω οφειλων.
Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία, η ποινή αφορά οφειλή προς ατζέντηδες με τους οποίους η ΠΑΕ είναι σε δικαστική διαμάχη εδώ και δύο χρόνια.
Από την πλευρά του Άρη αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς η προσφυγή που έκαναν οι ατζέντηδες είναι για μικρό ποσό και θα δοθεί άμεσα.
«Δεν υπάρχει κίνδυνος για να μην γίνουν μεταγραφές το καλοκαίρι», τονίζουν.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο