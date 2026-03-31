H FIFA επέβαλε ξανά ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη -«Δεν υπάρχει κίνδυνος» λέει η ΠΑΕ - iefimerida.gr

Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη Θεσσαλονίκης, λόγω οφειλων.

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία, η ποινή αφορά οφειλή προς ατζέντηδες με τους οποίους η ΠΑΕ είναι σε δικαστική διαμάχη εδώ και δύο χρόνια.

Από την πλευρά του Άρη αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς η προσφυγή που έκαναν οι ατζέντηδες είναι για μικρό ποσό και θα δοθεί άμεσα.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για να μην γίνουν μεταγραφές το καλοκαίρι», τονίζουν.