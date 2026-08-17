Ντέρικ Γουίλιαμς: Από τις δυσκολίες της μητέρας του στο Νο2 του NBA Draft και την ΑΕΚ - iefimerida.gr

Πίσω από τη μεγάλη καριέρα και το Νο2 του NBA Draft κρύβεται η γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του Ντέρικ Ουίλιαμς. Η μητέρα του, οι δυσκολίες που έζησαν και η υπόσχεση που δεν ξέχασε ο νέος άσος της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ προκάλεσε αίσθηση με την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν παίκτη με εκατοντάδες συμμετοχές στο NBA και σημαντική παρουσία στη Euroleague.

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Πίσω όμως από το Νο2 του NBA Draft του 2011, τα μεγάλα συμβόλαια και τις φανέλες ιστορικών συλλόγων βρίσκεται μία πιο προσωπική ιστορία. Αυτή του Γουίλιαμς και της μητέρας του, Rhoma Moore, την οποία ο Αμερικανός έχει αναφέρει ως έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Γουίλιαμς: «Έβλεπα τις δυσκολίες που περνούσε η μητέρα μου»

Ο Γουίλιαμς μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και η πορεία του προς την κορυφή δεν ήταν εξαρχής προδιαγεγραμμένη.

Χρόνια αργότερα, όταν πλέον είχε φτάσει στο NBA, ρωτήθηκε από τους Μαϊάμι Χιτ για τις εμπειρίες που τον είχαν διαμορφώσει περισσότερο ως άνθρωπο.

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Η απάντησή του δεν αφορούσε κάποιο μεγάλο παιχνίδι, έναν προπονητή ή μία επιτυχία στο παρκέ. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε δει τη μητέρα του να περνάει όσο εκείνος μεγάλωνε.

Όπως είχε εξηγήσει, μέσα από εκείνη έμαθε τι σημαίνει σκληρή δουλειά. Η εικόνα της μητέρας του να παλεύει για την οικογένεια έγινε ένα από τα βιώματα που τον συνόδευσαν στην πορεία του.

Ο Γουίλιαμς δεν ήταν το παιδί που περίμενε να φτάσει στο NBA

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Γουίλιαμς δεν μεγάλωσε ως ένα από τα μεγάλα ονόματα του αμερικανικού σχολικού μπάσκετ.

Φοίτησε στο La Mirada High School και, σε αντίθεση με πολλούς μελλοντικούς NBAers, δεν επέλεξε να μετακινηθεί σε κάποιο από τα σχολεία που αποτελούσαν παραδοσιακές «βιομηχανίες» παραγωγής ταλέντων.

Η φιλοσοφία που είχε πάρει από το σπίτι του ήταν απλή. Αν είσαι πραγματικά αρκετά καλός, κάποια στιγμή θα σε βρουν. Θα σε ψάξουν, θα σε αναζητήσουν. Και τον βρήκαν.

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Ο δρόμος τον οδήγησε στο Arizona, όπου μέσα σε δύο χρόνια εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή του αξία. Από ένας παίκτης που δεν είχε γύρω του τον θόρυβο άλλων μεγάλων prospects, μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ολόκληρου του κολεγιακού μπάσκετ.

Η συμβουλή της μητέρας του πριν από τη μεγαλύτερη απόφαση

Το 2011 ο Γουίλιαμς βρέθηκε μπροστά στη μεγαλύτερη απόφαση της μέχρι τότε ζωής του. Έπρεπε να επιλέξει εάν θα παρέμενε στο Arizona ή θα δήλωνε συμμετοχή στο NBA Draft.

Όλα έδειχναν ότι μπροστά του βρισκόταν ένα τεράστιο επαγγελματικό συμβόλαιο. Η μητέρα του, όμως, δεν του είπε να κυνηγήσει τα χρήματα. Κάτι που σπάνια θα βλέπαμε, με τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής μας.

Ο ίδιος έχει θυμηθεί ότι εκείνη ήθελε πάνω απ' όλα να βεβαιωθεί πως η απόφαση θα ήταν δική του και όχι αποτέλεσμα όσων του έλεγαν οι άνθρωποι γύρω του. Ο Γουίλιαμς τελικά έκανε το μεγάλο βήμα.

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Στις 23 Ιουνίου 2011, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς τον επέλεξαν στο Νο2 του NBA Draft. Μέσα σε λίγα χρόνια, το παιδί που δεν αποτελούσε το πιο προβεβλημένο όνομα της γενιάς του είχε γίνει η δεύτερη επιλογή ολόκληρου του Draft.

Τα πρώτα χρήματα και η σκέψη στη μητέρα του

Λίγο πριν αρχίσει η νέα του ζωή στο NBA, ο Γουίλιαμς ρωτήθηκε τι σκόπευε να κάνει όταν θα έπαιρνε τα πρώτα μεγάλα χρήματα της επαγγελματικής του καριέρας. Και πάλι η απάντηση είχε να κάνει με τη μητέρα του.

Ο Αμερικανός είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να της αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Η ίδια δεν επιθυμούσε να φύγει από το σπίτι της, οπότε εκείνος σχεδίαζε να το ανακαινίσει και να της προσφέρει όσα μπορούσε.

Ήταν ο δικός του τρόπος να επιστρέψει κάτι στη γυναίκα που είχε δει να κάνει θυσίες για εκείνον.

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Τα χρόνια πέρασαν και η καριέρα του πήρε πολλές διαφορετικές διαδρομές. Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Νικς, Χιτ, Καβαλίερς και Λέικερς στο NBA και στη συνέχεια Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Μακάμπι και Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.

Από το όνειρο του NBA στη νέα πρόκληση της ΑΕΚ

Ο Γουίλιαμς δεν είναι πλέον το 20χρονο παιδί που περίμενε να ακούσει το όνομά του στο NBA Draft.

Στα 35 του χρόνια έχει πίσω του μία διαδρομή που ελάχιστοι μπασκετμπολίστες μπορούν να παρουσιάσουν και πλέον ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο, αυτή τη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η «Βασίλισσα» δεν απέκτησε απλώς έναν πρώην Νο2 του Draft ή έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία από NBA και Euroleague.

Κυρίως απέκτησε έναν αθλητή που έχει συνδέσει πολλές φορές δημόσια τη νοοτροπία και την εργατικότητά του με όσα έζησε στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Έναν παίκτη που έχει διαφορετικό mentality.

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Και πίσω από όλα αυτά υπήρχε από την αρχή η ίδια φιγούρα. H μητέρα του, η γυναίκα που, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος, του έμαθε μέσα από τις δικές της δυσκολίες τι σημαίνει να δουλεύεις και να συνεχίζεις.