Γουίλ Κλάιμπερν: Αδιανόητο σόου με 6/6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γουίλ Κλάιμπερν έκανε απίθανα πράγματα στην πρώτη περίοδο του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας για το play in της Euroleague.

Ο Αμερικανός έβαλε από νωρίς την υπογραφή του στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το play in της Euroleague. Με 18 πόντους στο πρώτο οκτάλεπτο και απίθανη ευστοχία από το τρίποντο.

Το ξεκίνημά του Κλάιμπερν είχε 6/6 τρίποντα και 18 πόντους, δείχνοντας από νωρίς πως είναι αποφασισμένος να στείλει την ομάδα του σε έναν «τελικό» για την όγδοοη θέση.

Μετά τα 6/6 τρίποντά του, η κούραση ήταν εμφανής. Το επόμενό του σουτ ήταν airball, με τον Τσάβι Πασκουάλ να τον τραβάει στον πάγκο για να πάρει μερικές ανάσες.

Θυμίζουμε πως ο νικητής της αναμέτρησης αντιμετωπίζει τον ηττημένο του Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, εκτός έδρας.