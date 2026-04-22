NBA: Σωριάστηκε στο παρκέ ο Γουεμπανιάμα, «πάγωσε» το Σαν Αντόνιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στάθηκε άτυχος στο δεύτερο παιχνίδι των Σπερς κόντρα στους Μπλέιζερς για τα playoffs του NBA και αποχώρησε με διάσειση. Εγείρεται ερώτημα για την κατάσταση του για το Game 3.

Μετά την ανάδειξή του ως κορυφαίος αμυντικός στο NBA, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν μπόρεσε να συνεχίσει το πολύ καλό σερί αγώνων που έτρεχε αφού νωρίς στη δεύτερη περίοδο είχε μια άτσαλη πτώση στο παρκέ, με τους γιατρούς της ομάδας να επιβεβαιώνουν πως υπέστη διάσειση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάγωσαν» NBA και Σπερς με τον Γουεμπανιάμα

Mε την αποψινή τους ήττα με 106-103 και με τις πιθανότητες να αγωνιστεί στο τρίτο παιχνίδι να είναι ελάχιστες, στις τάξεις των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει σημάνει συναγερμός, αφού η σειρά τώρα μεταφέρεται στο Πόρτλαντ στο 1-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του NBA, ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να επιστρέψει τα παρκέ για τις επόμενες 48 ώρες, μπορεί όμως να ξεκινήσει προπονήσεις μέσα στις πρώτες 24 σε περίπτωση που τα συμπτώματά του δεν χειροτερέψουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο μέσος χρόνος αποκατάστασης για μια διάσειση στο NBA είναι 7-10 μέρες. Για την σειρά των Σπερς, σε επτά μέρες είναι το πέμπτο παιχνίδι της σειράς και σε δέκα το έβδομο αν χρειαστεί.