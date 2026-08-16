Ο GM της Ντουμπάι τοποθετήθηκε για τον Τόμας Γουόκαπ: «Όλα θα εξαρτηθούν από τον Ολυμπιακό» - iefimerida.gr

Ο GM της Ντουμπάι BC σε συνέντευξή του μίλησε για τον Τόμας Γουόκαπ και την προσπάθεια απόκτησής του από τον Ολυμπιακό.

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα του καλοκαιριού είναι αυτό του Τόμας Γουόκαπ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεσμεύεται με συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, αλλά η Ντουμπάι BC βάλθηκε να τον δελεάσει, προσφέροντάς του ένα deal της τάξεως των 6.000.000 για δύο χρόνια.

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Κάτι που όμως για να συμβεί, έπρεπε να συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αρνήθηκαν τις δύο προτάσεις της Ντουμπάι BC, με την τελευταία να πλησιάζει τις 900.000 χιλιάδες για την αποδέσμευση του παίκτη.

«Αναζητούμε έναν πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ» ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mozzart ο GM της ομάδας από τα Εμιράτα, Ντέγιαν Κομενάσεβιτς.

Όσα είπε για τον Γουόκαπ ο GM της Ντουμπάι BC

Φυσικά, στον Ολυμπιακό δεν κάνουν πίσω, αφού στο πλάνο της νέας σεζόν ο Γουόκαπ υπάρχει κανονικά και το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ.

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Για να προχωρήσει η μετακίνησή του στην Ντουμπάι BC, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να λάβει ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ. Μακριά, δηλαδή, από αυτό που προσέφερε η ομάδα από τα Εμιράτα.

Σε αυτό το πλαίσιο έβαλε το θέμα και ο Κομενάσεβιτς, τονίζοντας πως τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη στάση του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Νικ Γουάιλερ Μπαμπ, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν αλλά οι εξελίξεις στον γαλλικό σύλλογο τον ανάγκασαν να ψάξει νέα στέγη.

Εκείνος προτίμησε τον Ερυθρό Αστέρα, παρά το ενδιαφέρον της Ντουμπάι.

«Αναζητούμε έναν πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του» ανέφερε αρχικά ο Κομενάσεβιτς, συνεχίζοντας την τοποθέτησή του.

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«Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες. Δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε, επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως. Τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο πλέι μέικερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά».