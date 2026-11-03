Γκονσάλο Φέιο: Ο νέος προπονητής του Astera AKTOR είναι λάτρης του Μουρίνιο και η καριέρα του ξεκίνησε από ένα... Erasmus! - iefimerida.gr

Η ενδιαφέρουσα ιστορία του νέου προπονητή του Astera AKTOR, Γκονσάλο Φέιο, ο οποίος δηλώνει λάτρης του Ζοσέ Μουρίνιο και ξεκίνησε την καριέρα του μέσω ενός... Erasmus.

Ο Asteras AKTOR γύρισε και επίσημα... σελίδα. Μετά την απόλυση του Γιώργου Αντωνόπουλου, οι Αρκάδες έψαχναν τον αντικαταστάτη του Έλληνα τεχνικού στο εξωτερικό. Και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Γκονσάλο Φέιο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να γίνεται και επίσημα κάτοικος Τρίπολης την Τρίτη (3/11).

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Ο 36χρονος έχει γεννηθεί στις 17 Ιανουαρίου του 1990 και έχει εργαστεί σε Πολωνία, Πορτογαλία και Γαλλία, ενώ έχει πέρασει και από την χώρα μας στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές άκρως ενδιαφέρουσες ιστορίες για την προπονητική του καριέρα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι είχε ως όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Το όνειρο της Μπενφίκα τελείωσε στα 17 για τον Γκονσάλο Φέιο

Ο Γκονσάλο Φέιο δεν ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχοντας ως στόχο να γίνει προπονητής. Το μεγάλο του όνειρο ήταν να μπορέσει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, φτάνοντας μέχρι τις ακαδημίες της Μπενφίκα.

Ωστόσο, σε ηλικία μόλις 17 ετών, ένας σοβαρός τραυματισμός έβαλε τέλος στο όνειρό του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η Μπενφίκα δεν τον εγκατέλειψε, καθώς τον στήριξε και του έδωσε την πρώτη ευκαιρία στην προπονητική.

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Όσον αφορά το στυλ του ως παίκτη, ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή τύπου Γκατούζο: κοντός σχετικά, δυνατός, επιθετικός, με πολλή τακτική πειθαρχία.

Ο Γκονσάλο Φέιο για Erasmus έξι μήνες και έμεινε... 15 χρόνια!

Στα 20 χρόνια του, ο Γκονσάλο Φέιο πήγε στην Πολωνία και, συγκεκριμένα, στην Βαρσοβία, για σπουδές μέσω προγράμματος Erasmus. Η παραμονή του στην Πολωνία ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μόλις έξι μήνες, όμως τελικά κράτησε... αρκετά περισσότερο!

Ο μεγάλος του στόχος, ήταν να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για το ποδόσφαιρο. Έτσι, πήρε μία αρκετά... τολμηρή απόφαση, η οποία, όμως, τον δικαίωσε. Πήγε στη Λέγκια Βαρσοβίας, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Πολωνίας, με μια συστατική επιστολή και ζήτησε να παρακολουθήσει τις προπονήσεις της ακαδημίας.

Δεν απαίτησε κάποια θέση, ούτε ζήτησε μισθό. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να βρίσκεται εκεί και να μαθαίνει. Αρχικά, έγινε παρατηρητής χωρίς συμβόλαιο. Στη συνέχεια, του προσφέρθηκε μια θέση στην ακαδημία και άρχισε να ανεβαίνει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι.

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Η υπομονή του δικαιώθηκε, καθώς πέρασε από πολλές θέσεις και, μετά από 14 χρόνια, έγινε προπονητής της πρώτης ομάδας της Λέγκια, με την οποία την σεζόν 2024-25 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε από την Τσέλσι.

Ο Γκονσάλο Φέιο έχει... εμμονή με τον Ζοσέ Μουρίνιο

Όπως ο ίδιος ο Φέιο έχει δηλώσει επανειλημμένα, ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιρροές του. Τον ενδιέφερε πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο Πορτογάλος τεχνικός μελετούσε το ποδόσφαιρο, οργάνωνε την ομάδα και προετοίμαζε τους αγώνες.

Μάλιστα, υπάρχει και μία... απολαυστική ιστορία. Όταν ο Μουρίνιο βρισκόταν στη Ίντερ, ο νεαρός Φέιο τον συνάντησε σε ένα καφέ της σχολής Φυσικής Αγωγής στην Πορτογαλία. Τότε, του ζήτησε το τηλέφωνό του και του πρότεινε να πάει στο Μιλάνο για να εργαστεί μαζί του!

Η απάντηση δεν ήταν αυτή που ο Φέιο ονειρευόταν, με την συνεργασία να μην προχωράει. Ωστόσο, η ιστορία αυτή δείχνει πόσο αποφασισμένος ήταν να πλησιάσει τα πρότυπά του, ακόμη και όταν δεν είχε κανένα ιδιαίτερο όνομα στον χώρο.

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Σε συνέντευξή του, ο ίδιος έχει δηλώσει πως ο «Special One» υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ποδοσφαιρική του εξέλιξη.