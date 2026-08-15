Ο Φώτης πήρε... φωτιά: Γκολ και δύο ασίστ με τη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης [βίντεο] - iefimerida.gr

Εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν για τον Φώτη Ιωαννίδη, που έβαλε γκολ και έδωσε δύο ασίστ στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Γκιμαράες.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει τη σεζόν στην Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης! Ο Έλληνας διεθνής, που είχε σκοράρει στην πρεμιέρα της Σπόρτινγκ, έβαλε γκολ και έδωσε δύο ασίστ στο παιχνίδι με τη Γκιμαράες.

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Ο Ιωαννίδης τα έκανε όλα μέσα σε ένα ημίχρονο. Αρχικά, έδωσε ασίστ στον Φλάβιο Γκονζάλεζ στο 9ο λεπτό, ενώ στο 22' έβαλε το δεύτερο γκολ του στη σεζόν με όμορφη κίνηση.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς στο 41' έδωσε τη μπάλα στον Αλτιμίρα, ο οποίος στη συνέχεια σκόραρε για το 3-0 με σουτ εκτός περιοχής. Ο Μπόρζες τον έβγαλε αλλαγή στο 75ο λεπτό.

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Καρδιοχτύπησε η Σπόρτινγκ παρά τη ματσάρα του Ιωαννίδη

Παρά το φοβερό ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ιωαννίδη, τα «λιοντάρια»... τα είδαν όλα για να νικήσουν τη Γκιμαράες.

Παρότι είχαν προηγηθεί με 3-0, είδαν τους φιλοξενούμενους να βάζουν δύο γκολ ως το 68'. Αυτό τους έφερε... άσχημες αναμνήσεις από την πρεμιέρα, όταν είχαν προηγηθεί με 2-0 και τελικά ισοφαρίστηκαν και πέταξαν δύο βαθμούς.

Ωστόσο, η Σπόρτινγκ κατάφερε να κρατήσει αυτή τη φορά το αποτέλεσμα και έκανε τέσσερις τους βαθμούς της μετά από δύο αγωνιστικές.

Βασικός ήταν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που έδωσε τη θέση του στον Φρεσνέδα στο 83ο λεπτό, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό.