Γκατούζο για το Βοσνία-Ιταλία: «Οι οπαδοί δεν σκοράρουν -Εμείς θα παίξουμε για τη νίκη» - iefimerida.gr

Απολαυστικός ήταν στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της εθνικής Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Τζενάρο Γκατούζο, δεν ασχολήθηκε με τις όποιες ανησυχίες για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει η ομάδα του στη Βοσνία για τον τελικό των μπαράζ του Μουντιάλ, τονίζοντας πως δεν έχει δεχτεί ποτέ γκολ από... οπαδό.

Ο Γκατούζο κουβαλά το βάρος του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς η ομάδα του επιδιώκει να επιστρέψει σε τελική φάση για πρώτη φορά από το 2014. Μετά τη νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας στον ημιτελικό, η Ιταλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βοσνία στη Ζένιτσα την Τρίτη.

Η «σκουάντρα ατζούρα» αναγκάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμά της λόγω χιονιού και βροχής που δημιούργησαν ανησυχίες για την κατάσταση του γηπέδου στη Βοσνία, προπονούμενη τελικά στη Φλωρεντία το πρωί της Δευτέρας (30/3) πριν ταξιδέψει.

«Είναι μια δικαιολογία. Αν το γήπεδο είναι κακό, είναι κακό και για τις δύο ομάδες, αλλά το παιχνίδι πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Γκατούζο.

«Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το γήπεδο, την εξέδρα... ε, όχι, αυτό είναι αδυναμία. Έχω δει τον αγωνιστικό χώρο και είναι καλός. Ειλικρινά, ακόμα κι αν δεν ήταν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ο σεβασμός που έχουμε για τη Βοσνία είναι τεράστιος, για όσα δείχνει μέσα στο γήπεδο. Όσο για τους φιλάθλους, δεν σκοράρουν γκολ, αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ».

Ο Γκατούζο αντικατέστησε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι νωρίς στην προκριματική διαδικασία, μετά την ήττα από τη Νορβηγία που είχε ήδη δυσκολέψει την πορεία της Ιταλίας. Παρά την όχι και τόσο... καλή εμφάνιση απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Ιταλός τεχνικός βλέπει σημαντική πρόοδο στην ομάδα του. «Τακτικά, το προηγούμενο βράδυ κάναμε λάθη», ανέφερε.

«Πριν από επτά μήνες δεν ήμασταν αυτή η ομάδα. Υποφέραμε απέναντι στους αντιπάλους, έφταναν εύκολα στην εστία μας, δημιουργούσαν ευκαιρίες. Στην αρχή δεχόμασταν γελοία γκολ, ήμασταν εύθραυστοι, δυσκολευόμασταν να κρατήσουμε τη συνοχή μας.

Ίσως δεν παίξαμε υπερ-επιθετικό ποδόσφαιρο και ίσως ήμασταν λιγότερο εντυπωσιακοί, αλλά αυτή τη στιγμή προτιμώ μια ομάδα συμπαγή, που υποφέρει λιγότερο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο όμορφη στο μάτι».

Η Ιταλία κατέκτησε για τελευταία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006 και ο Γκατούζο, που ήταν μέλος εκείνης της ομάδας, θέλει να δει το ίδιο πνεύμα. «Θα μπούμε στο γήπεδο με διάθεση και επιθετικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ποδοσφαιρικής μας ιστορίας», δήλωσε.

«Γίναμε πρωταθλητές όχι επειδή ήμασταν οι πιο δυνατοί, αλλά λόγω της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητάς μας να αντέχουμε στις δυσκολίες. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει υπερηφάνεια σε αυτή την ομάδα, ότι κανείς δεν νοιάζεται, αλλά εγώ το βλέπω κάθε μέρα. Και ειλικρινά ελπίζω, όχι για μένα, αλλά για αυτά τα παιδιά, να πετύχουμε τον στόχο.

Είμαι περήφανος για αυτούς, είμαι χαρούμενος μαζί τους, ακόμη κι αν τα πράγματα πάνε άσχημα. Ελπίζω να μην πάνε». Και αν τελικά πάνε στραβά; «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι’ αυτό», απάντησε ο Γκατούζο.

«Θα ήταν μια απογοήτευση, ένα μεγάλο πλήγμα. Θα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη, γιατί είμαι ο προπονητής, αλλά θα τα πούμε μετά. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η δουλειά είναι να αποφασίσουν τι θα συμβεί. Τις σκέψεις μου τις κρατώ για τον εαυτό μου».