Γκασόλ για Γιάννη: Λατρεύω το πάθος του και πόσο αγαπά τη χώρα του - Η παρομοίωση με τον Τόνι Πάρκερ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο βετεράνος σούπερ-σταρ της Ισπανίας και των Λέικερς προσπάθησε να εξηγήσει στο ESPN γιατί ένας πρωταθλητής και MVP του NBA σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δάκρυσε με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Η παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ έχει συγκινηθεί με την συγκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενός από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο, για την πρόσφατη επιτυχία του με την Εθνική Ελλάδας. Η φωτογραφία με τα αδέλφια του να κρατούν τα χάλκινα μετάλλια και οι γεμάτες συναισθηματική φόρτιση δηλώσεις του, έφτασαν φυσικά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που ο Greek Freak έχει εκατομμύρια θαυμαστές.

Ο Πάου Γκασόλ, δις πρωταθλητής NBA και 6 φορές στην All-Star ομάδα του αμερικάνικου πρωταθλήματος, βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του ESPN, όπου οι δημοσιογράφοι τον γιατί ο Γιάννης δήλωσε πως η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου ήταν ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει πετύχει ως αθλητής.

«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου. Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα», είπε ο Γκασόλ που με τη φανέλα της Ισπανίας έχει κρεμάσει στο στήθος του 3 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο βετεράνος σούπερ-σταρ Πάου Γκασόλ πανηγυρίζει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με τους συμπαίκτες του στην Ισπανία στο Eurobasket 2015 / AP

Οι συντελεστές της εκπομπής παρομοίασαν μάλιστα το πάθος του Γιάννη για την Εθνική ομάδα με αυτό του Τόνι Πάρκερ, επίσης σούπερ-σταρ του NBA για τη Γαλλία. Μάλιστα έδειξαν και παλιές φωτογραφίες με τον Πάρκερ και τον Γκασόλ, με τον Ισπανό βετεράνο να θυμάται πως ο Πάρκερ του είχε εκμυστηρευτεί πως θα αντάλλαζε έναν τίτλο στο NBA ένα χρυσό μετάλλιο με την εθνική μου ομάδα.

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γουίντχορστ τόνισε πως αυτό που κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την Εθνική Ελλάδας είναι ακόμα πιο σπουδαίο, αν αναλογιστεί κανείς ότι για να νικήσει τις πιο σφιχτές άμυνες στις διοργανώσεις της FIBA, αναγκάζεται να αλλάξει το ίδιο το παιχνίδι του.