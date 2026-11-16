Στο... κόλπο για την εξαγορά της Σεβίλλης ο Γκάρεθ Μπέιλ!

Στο προσκήνιο για την εξαγορά της Σεβίλλης του Βλαχοδήμου εμφανίζεται ο Γκάρεθ Μπέιλ, που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ισπανικού συλλόγου μέσω επενδυτικού fund.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Σεβίλλης, αφού οι διαδικασίες για την πώληση του ισπανικού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, στους ενδιαφερόμενους έχει βρεθεί ένα... δυνατό όνομα, που δεν είναι άλλο από αυτό του Γκάρεθ Μπέιλ.

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Ο Ουαλός πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμβουλευτικό ρόλο σε επενδυτικό σχήμα που εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει την ομάδα της Ανδαλουσίας, με τους σημερινούς μετόχους να επιδιώκουν να καταλήξουν σε υποψήφιο αγοραστή πριν το τέλος του έτους.

Η «μάχη» μεταξύ... Μπέιλ και Σαουδάραβων για την εξαγορά της Σεβίλλης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «ABC», η οποία επικαλείται πληροφορίες της «El Confidencial», η διαδικασία της πώλησης των Ανδαλουσιανών έχει μπει σε τελική φάση, με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs να έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο.

Πριν αρκετό καιρό είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τον Σέρχιο Ράμος, οι οποίες, όμως, «ναυάγησαν». Έτσι, συνεχίστηκαν οι επαφές με άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να υπάρξει πρόοδος μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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Στους υποψήφιους επενδυτές βρίσκονται τόσο η HD Ventures, εταιρεία που συνδέεται με τους Σαουδάραβες δισεκατομμυριούχους Μανσούρ και Χάιντερ Σιέντ, όσο και επενδυτικό fund στο οποίο λειτουργεί ως σύμβουλος ο Γκάρεθ Μπέιλ. Στο προσκήνιο εξακολοθούν να βρίσκονται και οι Αντόνιο Λαπί και Φέντε Κιντέρο.