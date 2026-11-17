Ο Μάκης Γκαγκάτσης παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας, τονίζοντας ότι ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι η πρόκριση στο Euro 2028.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, παρά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Σερβία. Αυτό γιατί έμεινε τρίτη στην ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία. Ωστόσο, εξασφάλιζε την παραμονή της στην League A, με τον Μάκη Γκαγκάτση να χαρακτηρίζει πολύ καλή την παρουσία της «γαλανόλευκης».

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Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΠΟ τόνισε ότι ο απόλυτος στόχος της Εθνικής μας ομάδας είναι η πρόκριση στο Euro 2028 και η επιστροφή στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Μάκης Γκαγκάτσης: «Απόλυτα επιτυχημένη η παρουσία της Ελλάδας στην League A του Nations League»

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Βόλου για την άψογη φιλοξενία. Η Εθνική αισθάνθηκε πολύ όμορφα στην πόλη και στο γήπεδο, ο κόσμος στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Να πω συγχαρητήρια στην Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση μετά από 25 χρόνια, συγχαρητήρια στην Εθνική Κ15 που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων που αγωνίζεται στο Κατάρ.

Όσον αφορά την Εθνική, ήταν μια διαδικασία στη League A για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Μείναμε έξω στη διαφορά των γκολ, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο.

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Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο την πρώτη τριάδα για το πρώτο γκρουπ στα προκριματικά. Δεύτερος στόχος ήταν να είμαστε στους καλύτερους τρίτους, για να μην παίξουμε μπαράζ και να μείνουμε στη League A, και έπειτα ό,τι ήθελε προκύψει».

Μάκης Γκαγκάτσης: «Απόλυτος στόχος η πρόκριση στο Euro 2028»

«Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παίζαμε για την πρόκριση στα προημιτελικά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που είναι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Σίγουρα μας πόνεσε όλους η βαριά ήττα από την Ολλανδία. Σήμερα τα παιδιά έδειξαν ότι το ξεπέρασαν, πήραμε τη νίκη, κάναμε το καθήκον μας, όμως δυστυχώς η Γερμανία προκρίθηκε στην ισοβαθμία.

Τον Μάρτιο είναι τα επόμενα παιχνίδια. Απόλυτος στόχος είναι η πρόκριση στο Euro 2028, για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014».