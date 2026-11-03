 Επική... γκάφα της Ρεν -Έκανε αφιέρωμα στον Ολυμπιακό με τον Πίτερς να σηκώνει την Euroleague! - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Επική... γκάφα της Ρεν -Έκανε αφιέρωμα στον Ολυμπιακό με τον Πίτερς να σηκώνει την Euroleague!

Ο Άλεκ Πίτερς σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague
Ο Άλεκ Πίτερς σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague / EUROKINISSI / ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
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Η ομάδα social media της Ρεν υπέπεσε σε ένα... σημαντικό λάθος, στο αφιέρωμα που θέλησε να κάνει για τον Ολυμπιακό ενόψει του μεταξύ τους αγώνα στο Europa League.

Με ξεκάθαρο στόχο το 4/4 στην League Phase του Europa League ταξίδεψε στη Βρετάνη ο Ολυμπιακός, όπως δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Ρεν εκτός έδρας το απόγευμα της Τετάρτης (4/11, 17:30).

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Ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στο «Ροαζόν Παρκ», η γαλλική ομάδα θέλησε να κάνει ένα αφιέρωμα στους Πειραιώτες, ωστόσο σε αυτή την προσπάθεια υπέπεσε σε ένα... τραγικό λάθος.

Με Άλεκ Πίτερς η προαναγγελία της Ρεν για τον Ολυμπιακό

Συγκεκριμένα, η Ρεν θέλησε να επισημάνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του, όμως δημοσίευσε φωτογραφία με τον Άλεκ Πίτερς να σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague με το μπασκετικό τμήμα της ομάδας, μπερδεύοντας τα... αθλήματα.

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