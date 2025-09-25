 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός (1-4): Live o πρώτος αγώνας των «πρασίνων» στη League Phase του Europa League - iefimerida.gr
Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός (1-4): Live o πρώτος αγώνας των «πρασίνων» στη League Phase του Europa League

Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ στην Ελβετία για τον Παναθηναϊκό
Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ στην Ελβετία για τον Παναθηναϊκό / Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις στο «Wankdorf Stadium» της Βέρνης για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία προέρχεται από την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League, ρίχνεται απόψε στη μάχη για να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι», αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σάμσουνσπορ, θα παραταχθούν στον πρώτο τους αγώνα στη League Phase χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι και θα ψάξουν το «διπλό», το οποίο θα τους χαρίσει και πολύτιμους βαθμούς.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ:

