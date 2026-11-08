Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 4-4: Οι «διάβολοι» επέστρεψαν δύο φορές από την... κόλαση αλλά έπεσαν στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια! - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε δύο φορές από την... κόλαση, αλλά παρά το 4-4 με την Άστον Βίλα, μένει 18η και στην επικίνδυνη ζώνη της Premier League, μετά από 40 χρόνια.

Από το 1986, χρειάστηκαν 40 χρόνια για να βρεθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού έχοντας παίξει τουλάχιστον εννέα παιχνίδια. Τότε, μετά από 15 παιχνίδια βρέθηκε στην 21η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού.

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Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπορεί να ισοφάρισαν σε 4-4, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά ακόμα και έτσι δεν ήταν αρκετό για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.

Με αυτήν την ισοπαλία, η Γιουνάιτεντ έφτασε τους 8 βαθμούς και βρίσκεται στη 18η θεση, στην ισοβαθμία με τη Σάντερλαντ.

Τέσσερα λεπτά ήταν αρκετά για την Άστον Βίλα

Δύο λεπτά αργότερα, στο 4' ο Τζάκσον από κοντά, μετά την ασταθή επέμβαση του Λάμενς που είχε ευθύνη και στα δύο γκολ, έγραψε το 0-2. Η κατάσταση των γηπεδούχων ήταν απογοητευτική, αλλά σαν κάτι να ξύπνησε μέσα τους μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο.

Στο 13' η Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε την πίεσή της και μείωσε με το πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Σουζούκι σταμάτησε τον Κούνια από το 2-2.

Η πίεση τελικά απέφερε καρπούς με τον Τίλεμανς, ο οποίος σκόραρε μετά τη δημιουργία του Μαζράουι στο 44'.

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Είδε ξανά εφιάλτες η Γιουνάιτεντ αλλά έσωσε ό,τι σώζεται

Αλλά ο εφιάλτης για την ομάδα του Κάρικ δεν είχε τέλος. Πρώτα ο ΜακΓκίν στο 48' με πέναλτι και ο Γκορέτσκα, μετά από… αναβρασμό στην περιοχή, αφού ο Γιορό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λάμενς, βρήκαν την ευκαιρία να πετύχουν από ένα γκολ και να διαμορφώσουν το 2-4.

Γεγονός που… σόκαρε ξανά τους γηπεδούχους, οι οποίοι έδειχναν χαμένοι. Το «Ολντ Τράφορντ»… έβραζε και το μόνο που κατάφεραν οι παίκτες του Κάρικ ήταν να βρουν μια στιγμή στο 88', μετά την πάσα του Μπρούνο Φερνάντες προς τον Μάουντ, που σημάδεψε το δοκάρι του Σουζούκι. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να μπούμε στις καθυστερήσεις.

Στο 90+2' σκόραρε με τον Ζίρκζε και πίστεψε μέχρι και στο θαύμα. Ένα κόρνερ στο 90+6' βρήκε τον Ντόργκου αίφνης μόνο του, να παίρνει κεφαλιά προ κενής εστίας και να σώζει ό,τι σώζεται για τη Γιουνάιτεντ, που πήρε μεν βαθμό, φτάνοντας τους 8, αλλά μένει 18η.