 Μετράει αντίστροφα ο Γιώργος Παπαγιάννης -Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Έλληνα σέντερ στα παρκέ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μετράει αντίστροφα ο Γιώργος Παπαγιάννης -Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Έλληνα σέντερ στα παρκέ

Ο Γιώργος Παπαγιάννης με την φανέλα της Αναντολού Εφές
Ο Γιώργος Παπαγιάννης με την φανέλα της Αναντολού Εφές / EUROKINISSI / ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Μετά από απουσία ενός χρόνου και πάνω, ο Γιώργος Παπαγιάννης ετοιμάζεται να πατήσει ξανά παρκέ με την φανέλα της Αναντολού Εφές και να επιστρέψει στην δράση.

Έχουν περάσει περισσότεροι από 12 μήνες από την τελευταία φορά που ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε παρκέ για να αγωνιστεί. Τότε, σε ένα παιχνίδι της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη, ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε σοβαρά στον πρόσθιο χιαστό του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

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Από εκείνη την μέρα, ο Παπαγιάννης δίνει σκληρή μάχη για να επιστρέψει στην δράση. Η αναμονή, όμως, φαίνεται πως φτάνει στην τελική ευθεία της, με το ιατρικό ανακοινωθέν της τουρκικής ομάδας να αναφέρεται με αισιοδοξία στην περίπτωση του Έλληνα ψηλού.

Πιθανή η συμμετοχή του Γιώργου Παπαγιάννη στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και, πλέον, τίθεται στην διάθεση του Πάμπλο Λάσο. Μάλιστα, είναι πιθανό ο Έλληνας σέντερ να αγωνιστεί στον αγώνα της τουρκικής ομάδας κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (28/10, 20:00).

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Η συμμετοχή του ή όχι στην δωδεκάδα θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς είναι πιθανό ο Λάσο να τον προφυλάξει, ώστε η επιστροφή του στα παρκέ να γίνει με... ομαλό τρόπο. Άρα, η συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιη.

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