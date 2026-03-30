Γιώργος Μπαρτζώκας: Αν δεν είχαμε χαλαρώσει, θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά - iefimerida.gr

Στην ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέροντας πως αν δεν χαλάρωνε η ομάδα του θα κέρδιζε με 20 πόντους.



Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η απουσία του Εβάν Φουρνιέ δημιούργησε κάποια προβλήματα στους «ερυθρόλευκους», αναγκάζοντάς τον να επιλέξει πιο ψηλά σχήματα ενώ μίλησε για σωματική και πνευματική κούραση, μη δεχόμενος όμως την ύπαρξη δικαιολογιών, στην κρίσιμη αυτή τελική ευθεία, όπως είπε.



Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:



«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαμε απουσίες, ελλέιψεις διαμορφώθηκαν και πράγμμτα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς είχαμε και την απουσία που Φουρνιέ που μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε με πιο ψηλά σχήματα. Σκοράραμε πάνω 100 πόντους και αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνω δεν είχε και πολύ μεγάλο κίνητρο, αφού παίζουν πολύ κρίσιμο παιχνίδι στη EuroLeague όπως και εμείς παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι στην EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικό, το οποίο έχει την ιδιαίτερη μορφή του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους το επόμενο για την EuroLeague. Πρέπει να κερδίσουμε είναι τέλος της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σωματική και αλλά και πνευματική κούραση, αλλά δεν υπάρχουν καμία δικαιολογία για το οτιδήποτε γιατί αυτή την στιγμή παίζονται τα πολλά πράγματα στη χρονιά».