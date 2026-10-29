Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε... ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Κόντσαρ με Αρμάνι Μιλάνο - iefimerida.gr

«Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες και επιτυχίες», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, κατατρόπωσε τη Μπεσίκτας μέσα στην Πόλη και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση και τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15) στη «Sunel Arena» για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις στο κανάλι του Ολυμπιακού στο youtube όπου και αναφέρθηκε τόσο για την εμφάνιση της ομάδας του με τη Μπεσίκτας και το επικείμενο ματς με τους Ιταλούς, ενώ έκανε το δικό του σχόλιο για την απόδοση του «μικρού» Νίκου Πλώτα.

«Να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ . Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα», επισήμανε ο Έλληνας προπονητής.

Μπαρτζώκας: «Σημαντική η νίκη με τη Μπεσίκτας»

Για τον αγώνα με την Μπεσίκτας: «Φυσικά είμαστε ευχαριστημένοι κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές απουσίες. Το γεγονός βέβαια και πως η Μπεσίκτας είχε απουσίες μας διευκόλυνε μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

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Νομίζω ότι γενικά είχαμε ένα καλό αμυντικό παιχνίδι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει να μείνουμε ότι δείξαμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα και παίξαμε για τη νίκη κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η νίκη μας είναι σημαντική».

«Πολύ σημαντική η αμυντική προσήλωση του Πλώτα»

Για τον Νίκο Πλώτα: «Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες σε επιτυχίες και φυσικά να κάνει και τα λάθη του. Όταν ειδικά είναι και ένας παίκτης που δεν έχει εμπειρία από αυτό το επίπεδο.

Εννοείται πως είμαστε πιο ανεκτικοί στους νέους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία αλλά η διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι, ιδίως η αμυντική του προσήλωση ήταν πολύ σημαντική. Για αυτό άλλωστε αγωνίστηκε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και όχι σε ανώδυνα».

«Να κάνουμε ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι»

Για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο: «Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι.

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Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα .

«Θα δούμε αν μπορούν να βοηθήσουν Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Κόντσαρ»

Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ.

Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».

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Ταϊρίκ Τζόουνς: Χαίρομαι που θα παίξω κόντρα στον Πίτερς»

Για το ματς με την Μπεσίκτας: «Μας έλειψε ο Νίκολα, όμως, εγώ και ο Ντόντα βγήκαμε μπροστά, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στα χέρια μας και βάλαμε τα καλάθια».

Για την Αρμάνι Μιλάνο: «Είναι δεδομένο πως έχουμε την ενέργεια που απαιτείται για τον αγώνα με την Αρμάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε recovery, θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής.

Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ. Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα, να παίξουμε καλή άμυνα και παράλληλα να το απολαύσουμε».

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Για τον Άλεκ Πίτερς: «Eίμαστε οι πρωταθλητές! Χαίρομαι που θα παίξω εναντίον του. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς παλιούς συμπαίκτες σου. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».