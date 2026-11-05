Γιώργος Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο, είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε για νέο παίκτη» [βίντεο] - iefimerida.gr

«Η εμπειρία μου λέει ότι αν ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον Μοντέρο θα αποτύχουμε 100%, γιατί δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια ακόμη πρόκληση στην ΕuroLeague, αυτή τη φορά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα τον οποίο και θα υποδεχθεί στη «Sunel Arena» για την 10η αγωνιστική, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει στη Media Day ότι το μομέντουμ για τους Πειραιώτες δεν είναι καλό με βάση το πως παίζει τη δεδομένη στιγμή η σερβική ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση.

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Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει ισάξιο παίκτη για τον Μοντέρο καθώς δεν... υπάρχει άλλος Μοντέρο, ενώ αποκάλυψε ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην αγορά και ψάχνουν για παίκτη, αλλά δεν θα κάνουν βιαστική κίνηση. «Αν μπορούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη και εκείνος μπορεί να έρθει, θα το κάνουμε»., σχολίασε.

Μπαρτζώκας: «Το μομέντουμ για εμάς δεν είναι καλό»

Για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα: «Είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το μομέντουμ για εμάς δεν είναι καλό, με βάση το πώς παίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σκοράρουν πολύ, παίρνουν μεγάλες διαφορές και η άμυνά τους είναι συμπαγής.

Αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Δημιουργούν το χειρότερο ποσοστό για τον αντίπαλό σε δίποντα. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουν το καλάθι πολύ καλά. Τελευταία παίζουν πολύ με αλλαγές, βάζοντας τον Οτζελέγιε στο 5. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.

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Έχω μεγάλο σεβασμό στον κόουτς Ναβάρο, δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα και όσο περνά ο χρόνος, κάνει την ομάδα του καλύτερη. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε».

«Το κύριο χαρακτηριστικό της EuroLeague είναι οι τραυματισμοί»

Για την ανθεκτικότητα του Ολυμπιακού μετά τους τόσους τραυματισμούς﻿ «Είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο χαρακτηριστικό της EuroLeague είναι οι τραυματισμοί. Αν ασχοληθούν με κάτι οι αρμόδιοι, αυτό είναι οι τραυματισμοί.

Μια ομάδα αν χάνει 1-2 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται και να κερδίζει. Αν οι παίκτες, που είναι ανταγωνιστικοί από τη φύση τους, μείνουν και στο πλάνο, μπορούμε να έχουμε καλές πιθανότητες νίκης σε κάθε παιχνίδι, όσες απουσίες και να έχουμε».

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«Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο - Δεν μπορούμε να βρούμε ισάξιο παίκτη»

Για την προσθήκη που αναζητεί ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο: «Η εμπειρία μου λέει ότι αν ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον Μοντέρο θα αποτύχουμε 100%, γιατί δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλός παίκτης και με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να βρούμε ισάξιο παίκτη με τον Μοντέρο.

Πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη, που μπορεί να έχει ίδια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε χαρακτηριστικά, αλλά έναν καλό παίκτη που να μπορεί να έχει το επίπεδο. Στη συνέχεια εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορεί να μας δώσει. Δεν ψάχνουμε έναν παίκτη που να είναι καλός στην απομόνωση, έναν καλό σουτέρ ή έναν καλό πασέρ».

«Είμαστε στην αγορά - Δεν πρέπει να κάνουμε βιαστική κίνηση»

«Θέλουμε έναν καλό παίκτη και από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον εντάξουμε στην φιλοσοφία της ομάδας. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς, το οποίο δεν γίνεται με την ένδειξη του επείγοντος.

Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή βιαστική, ούτε ότι μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Αν μπορούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη και εκείνος μπορεί να έρθει, θα το κάνουμε».

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«Το νέο ΣΕΦ είναι τόσο σημαντικό όσο ένας τίτλος για μένα»

Για την αυτοψία που έκανε στο ιδιωτικό έργο που αφορά το ΣΕΦ, μαζί με τους προέδρους του Ολυμπιακού: «Για την πρόοδο των εργασιών γενικά δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι θέμα τεχνικών - μηχανικών και εγώ είμαι τελείως άσχετος. Αυτό που είδα χθες που μπήκα μέσα και φυσικά από τις μακέτες που έχω δει, είναι κάτι καταπληκτικό και πραγματικά ανυπομονώ.

Το γήπεδο θα αποκτήσει ένα διάζωμα προς τα κάτω και φυσικά τεχνολογικά θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει. Στο ήδη υπάρχον ωραίο κέλυφος που υπάρχει, θα δημιουργηθεί μια καθαρά μπασκετική αρένα, με καλή οπτική από παντού, με σουίτες. Πραγματικά ανυπομονώ να παίξουμε εκεί. Ελπίζω να γίνει το συντομότερο. Είναι πιο σημαντικό από ένα ματς, είναι τόσο σημαντικό, όσο ένας μεγάλος τίτλος για εμένα».

Πλώτας: «Πρωτόγνωρο για μένα τα τρία ματς σε μια εβδομάδα»

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα: «Σίγουρα ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ φορμαρισμένος, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε προσαρμοσμένοι στο πλάνο μας και να παίξουμε στο ίδιο στυλ που παίξαμε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα οποία δώσαμε πολλή έμφαση στην άμυνα. Νομίζω αυτό θα είναι και το κλειδί για τον αυριανό αγώνα».

Για την ένταξή του στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα: «Σίγουρα, τρία ματς σε μία εβδομάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Το ότι ήμουν τραυματίας δεν είχε πολλή σημασία γιατί είμαι καλά προπονημένος. Είναι σημαντικό για την ομάδα να είμαστε όλοι έτοιμοι και να δίνουμε ό,τι μπορούμε για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι θέμα προσωπικής εμφάνισης, αλλά να τα δίνουμε όλα για να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε».

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«Ο Μπαρτζώκας μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος»

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τα λόγια είναι περιττά. Μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος για ό,τι μου ζητηθεί. Η πολυτιμότερη συμβουλή που έχω πάρει είναι να ξεκινώ από την άμυνα και κάθε δευτερόλεπτο που θα μένω στο παρκέ, να είμαι συγκεντρωμένος».