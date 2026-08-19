Sky News: Έλληνας μεγιστάνας στον χώρο του online gaming συζητά να μπει στην Μπρίστολ Σίτι - iefimerida.gr

Ένας Έλληνας μεγιστάνας των τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται σε συνομιλίες για να αγοράσει ένα μεγάλο μερίδιο στην ποδοσφαιρική ομάδα της Championship, Μπρίστολ Σίτι.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής της διευθύνων σύμβουλος της Kaizen Gaming - που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία online στοιχημάτων Betano - ηγείται μιας συμφωνίας για την αγορά μειοψηφικού μεριδίου στους Robins.

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Μάλιστα, όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, ο Γιώργος Δασκαλάκης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη της Μπρίστολ Σίτι, Στιβ Λάνσνταουν, για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην ομάδα, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης φρενίτιδας σύναψης συμφωνιών που αφορά συλλόγους από τις δύο κορυφαίες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πολυ κοντά σε συμφωνία

Πηγές ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο Γιώργος Δασκαλάκης συνεργάζεται με τον συνεπενδυτή Σάντφορντ Λάουντον (Sandford Loudon), έναν χρηματοδότη και τραπεζίτη του οποίου η συμβουλευτική εταιρεία Oakvale Capital έχει εμπλακεί σε μια σειρά συμφωνιών στους τομείς του αθλητισμού και των τυχερών παιχνιδιών.

Η Kaizen είναι ιδιοκτήτρια εταιρειών τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της Betano, η οποία μέχρι την περασμένη σεζόν ήταν ο χορηγός της φανέλας της ομάδας της Premier League και νικήτριας του Europa League, Άστον Βίλα.

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Οι Δασκαλάκης και Λάουντον φέρονται να έχουν βάλει στόχο μια επένδυση στην πόλη του Μπρίστολ εδώ και αρκετό καιρό και λέγεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία με τον ιδοκτήτη της ομάδας, Λάνσνταουν.