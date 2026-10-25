Ξέσπασε ο Γιόκιτς: «Οποιος μας γιούχαρε να μην ξαναέρθει να μας δει, δεν είναι ευπρόσδεκτος» - iefimerida.gr

Οι... καυστικές ατάκες του Νίκολα Γιόκιτς, απευθυνόμενες στον κόσμο των Ντένβερ Νάγκετς που τους αποδοκίμασε.
Οι Ντένβερ Νάγκετς, πήραν μεγάλη νίκη επί των Νιου Όρλεαν Πέλικανς, κυρίως χάρη στους 42 πόντους του Τζαμάλ Μάρει και στο υπερηχητικό triple-double του Νίκολα Γιόκιτς. Ωστόσο, οι «Σβόλοι» δεν είχαν μια άνετη βραδιά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους για τη φετινή σεζόν.
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