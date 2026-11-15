Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να υπάρχει συσπείρωση στα προβλήματα, θα βγάλουμε εγωισμό κόντρα στη Σερβία» -Τι είπε για τον Κουρμπέλη

«Πρέπει να υπάρχει συσπείρωση στα προβλήματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ελλάδας με την Σερβία.

Μετά τη «βαριά» ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, η Εθνική Ελλάδας αλλάζει... σελίδα και στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Σερβία. Την οποία υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό, το βράδυ της Δευτέρας (16/11) για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League.

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Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι οι παίκτες του θα βγάλουν εγωισμό απέναντι στην Σερβία, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Κουρμπέλης δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Στα προβλήματα πρέπει να υπάρχει συσπείρωση»

«Η Σερβία δεν έχει βαθμό, ενώ θα μπορούσε να έχει. Με εξαίρεση στη Γερμανία σε όλα τα υπόλοιπα είχε τις στιγμές της. Είναι καλή ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Εχει στόχους στο παιχνίδι. Μέσα από τα πλέι οφ θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες έχουν στόχο τη νίκη. Θα είναι σίγουρα δύσκολο και για μας. Στα τελευταία ματς είναι πιο οργανωμένοι, πιο επικίνδυνοι στις κόντρα επιθέσεις, με έμπειρους παίκτες».

Ποιο είναι το μήνυμα στον κόσμο του Βόλου και ποια τα συναισθήματα της επιστροφής στην πόλη όπου ξεκίνησε: «Εχω τρομερές αναμνήσεις. Ξέρω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και ο κόσμος θα μας υποστηρίξει. Ελπίζω ν' ανταποκριθούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, ώστε να φύγουν ικανοποιημένοι από το γήπεδο».

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Πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι και τι σκέφτεται: «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Συναισθηματικά είναι αρκετά δύσκολο για όλους μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία. Επαγγελματικά είμαστε συνηθισμένοι. Στα προβλήματα πρέπει να υπάρχει συσπείρωση και εκεί η αξία γίνεται πολύ μεγαλύτερη παρά στις καλές στιγμές. Και οι ποδοαφαιριστές αισθάνονται το ίδιο. Εχουν υπερβάλει τον εαυτό τους. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, όπου διεκδικούμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρέπει να λειτουργούμε γρήγορα και ψύχραιμα».

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Θεωρώ ότι η Σερβία θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Κάνετε σχέδια για το Euro ή έχετε κάνει focus μόνο στο Nations League: «Καμία σκέψη για την κλήρωση. Είναι σημαντικό να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όμως όταν μπαίνεις στη διαδικασία της πρώτης κατηγορίας δεν έχεις χρόνο και τη διάθεση να σκέφτεσαι την κλήρωση του Euro. Επρεπε ν' ανταποκριθούμε καλά στη διοργάνωση. Βασικό είναι η πρόκριση, αλλά στο Nations League τα παιχνίδια ήταν σημαντικά για το μέλλον της ομάδας. Να είναι ανταγωνιστική. Ιδανικό θα ήταν να είμαστε πάντα στην πρώτη κατηγορία. Μαθαίνεις περισσότερα πράγματα.

Η Σερβία έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς. Εμείς δεν έχουμε μεγάλη υπομονή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η προσμονή είναι μεγάλη. Εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά στους στόχους. Θεωρούμε ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο».

Πόσο σημαντικό είναι που η Ελλάδα θα παίξει εντός: «Αυτές οι δύο μέρες είναι λίγο δύσκολες για όλους. Ηταν μία πολύ μεγάλη ήττα και κάτι που δεν περιμέναμε εμείς και κανένας. Πρέπει να αντέξουμε και να ζήσουμε με αυτό. Οπως και στα υπόλοιπα ματς και σε άλλες διοργανώσεις είχαμε πολύ μεγάλη στήριξη.

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Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Πιστεύω θα μας στηρίξει. Πρέπει να είσαι έτοιμος και να υποστείς τις συνέπειες αν δεν πετύχεις τον στόχο».

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν θα είναι διαθέσιμος ο Κουρμπέλης, επιστρέφουν Σάλιακας και Ζαφείρης»

Ανησυχείτε αν θα βγάλουν οι διεθνείς αντίδραση; «Εχουμε εγωισμό για ν' αντιδράσουμε. Εχουμε καλή ομάδα, δίνουν τα πάντα, υπερβάλλουν εαυτούς. Μας έχει πληγώσει το προχθεσινό παιχνίδι, όμως ο εγωισμός που μας χαρακτηρίζει σε αυτές τις στιγμές λειτουργεί περισσότερο. Θα πρέπει να δείξουμε για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και πού μπορούμε να φτάσουμε. Να φτάσουμε εκεί που δεν περιμέναμε. Και οι παίκτες περιμένουν το παιχνίδι αυτό για ν' αντιδράσουμε σωστά».

Αν θα παίξει ο Κουρμπέλης: «Στο ζέσταμα είχε μικρές ενοχλήσεις που δεν μας άφηναν περιθώρια να ξεκινήσει. Τις έχει ακόμα, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος. Επιστρέφουν οι Σάλιακας και Ζαφείρης από τιμωρία. Δεν έχουμε άλλες απώλειες, μόνο λίγη κούραση».