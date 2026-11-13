Γιοβάνοβιτς για το «κόψιμο» Κωστούλα από την αποστολή: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος έπρεπε να μείνει έξω»

«Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 24 παίκτες και πρέπει να αφήσει τέσσερις έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός από την 23αδα τον Χαράλαμπο Κωστούλα από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο Nations League και λίγο πριν από τη «μάχη» των δυο ομάδων, δεν έκρυψε την ενόχλησή του σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής δήλωσε στην κάμερα του Alpha ότι δεν πρέπει να του γίνονται τέτοιες ερωτήσεις καθώς κάποις έπρεπε να μείνει έξω. «Οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε, μπορεί να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις», επισήμανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τον Κωστούλα που κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Μπράιτον στην Αγγλία, εκτός από την αποστολή της «γαλανόλευκης» έμεινε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης καθώς και οι τιμωρημένοι Χρήστος Ζαφείρης και Μανώλης Σάλιακας.

Γιοβάνοβιτς για Κωστούλα: «Κάποιος έπρεπε να μείνει έξω»

Για τον Κωστούλα: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Κάποιος παίκτης θα έμενε έξω, οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε , μπορεί να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις. Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε τον όμιλο. Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μεγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει ό,τι πρέπει. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική θα την δεχθώ εγώ. Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 24 παίκτες και πρέπει να αφήσει τέσσερις έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός».