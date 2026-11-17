Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε αξιέπαινη την προσπάθεια των παικτών του στο Nations League, μετά τη νίκη της Ελλάδας με 1-0 κόντρα στην Σερβία.

Η Ελλάδα υπέταξε τη Σερβία με 1-0, εξασφάλισε την παραμονή της στην League A του Nations League, όμως δεν πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, αφού έμεινε τρίτη στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία. Μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις.

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Μεταξύ άλλων, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης», χαρακτήρισε αξιέπαινη την προσπάθεια των παικτών του στην League A του Nations League, ανέφερε ότι η παραμονή στην πρώτη κατηγορία ήταν ο κύριος στόχος και υπογράμμισε ότι καταλαβαίνει την απογοήτευση που προκάλεσε στον κόσμο η «βαριά» ήττα με 7-0 από την Ολλανδία.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι διαφορετικό»

«Κρατάμε μια υπέρβαση όσον αφορά την προσπάθεια των παικτών, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι διαφορετικό, λόγω άλλου φορμάτ, δεν θα παίζουμε τόσα ματς με δυνατές ομάδες. Το να έχεις τέσσερα ματς με Γερμανία και Ολλανδία και άλλα δύο με τη Σερβία ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Είχαμε ένα αρχικό πλάνο, που κατά πολύ το ξεπεράσαμε όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Ήταν η πρώτη μας συμμετοχή, οι εμπειρίες δεν είναι τεράστιες από τέτοια παιχνίδια. Είναι σίγουρα κάτι που εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον στην εξέλιξη της Εθνικής ομάδας».

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Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο στο παιχνίδι με την Ολλανδία»

Για τους ρεαλιστικούς στόχους της Εθνικής: «Σίγουρα, το να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ήταν ο πρώτος στόχος. Μετά, να εξασφαλίσουμε την παραμονή στη League A, αποφεύγοντας τα μπαράζ με πολύ καλές ομάδες.

Δυστυχώς, το άτυχο παιχνίδι στην Ολλανδία δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα σε όλους μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο σήμερα οι παίκτες να παίξουν το παιχνίδι της χρονιάς, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να κάνουν κάτι που στην αρχή έμοιαζε απίθανο. Φτάσαμε κοντά, δεν τα καταφέραμε, καλύψαμε τους άλλους στόχους. Αυτή η υπέρβαση των παικτών μου είναι αξιέπαινη. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο πριν τρεις μέρες, κάτι που δεν θέλαμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να συμβεί σε μια άσχημη ημέρα».