Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα κλίμα που δεν θέλουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ότι υπάρχει απογοήτευση στο εσωτερικό της ομάδας, μετά την «βαριά» ήττα της Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία για το Nation League.

Καταστροφικό ήταν το βράδυ της Παρασκευής (13/11) για την Ελλάδα. Η Εθνική γνώρισε την τρίτη πιο «βαριά» ήττα στην ιστορία της, αφού ηττήθηκε με 7-0 από την Ολλανδία. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στο εσωτερικό της ομάδας για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

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Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλά προετοιμασμένη για τον αγώνα, με το 3-0 στο πρώτο εικοσάλεπτο να είναι ένα μικρό σοκ. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να επανέλθει σε μία ικανοποιητική κατάσταση, ενόψει του παιχνιδιού με την Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Τέτοιες ήττες λειτουργούν αρνητικά για ολόκληρη την ομάδα»

«Είμαστε αμέσως μετά από ένα παιχνίδι πολύ άσχημο για εμάς σε εξέλιξη. Τέτοιες ήττες λειτουργούν πολύ αρνητικά για ολόκληρη την ομάδα. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στις επόμενες μέρες για να προετοιμαστούμε με το ματς με τη Σερβία. Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα κλίμα που δεν θέλουμε.

Ξέραμε ότι ο αντίπαλος ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Το 3-0 στο πρώτο 20άλεπτο αποτέλεσε ένα μικρό σοκ, από το οποίο δεν καταφέραμε να επανέλθουμε στη διάρκεια του αγώνα.

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Είναι ακόμα νωρίς, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, απογοητεύσαμε πολλούς ανθρώπους. Τόσο όσους βρίσκονταν εδώ όσο και όσους μας παρακολουθούσαν. Θα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε, μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες, να επανέλθουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση μέχρι το επόμενο ματς».

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας ενόψει του παιχνιδιού με την Σερβία»

«Aυτό το σκηνικό δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Δεχτήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις, τόσο βαθμολογικά όσο και αγωνιστικά, και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο, υπό αυτές τις συνθήκες, να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη μέρα.

Σίγουρα θα υποστούμε τις συνέπειες αυτής της ήττας, τόσο όσον αφορά την έκταση του σκορ όσο και την εικόνα μας στο γήπεδο.

Σε τρεις μέρες έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα αυτές οι δύο-τρεις μέρες δεν θα είναι οι πιο εύκολες που θα είμαστε μαζί, λόγω της σημερινής εμφάνισης και του αποτελέσματος. Αλλά θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στο παιχνίδι με τη Σερβία».