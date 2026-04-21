Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το Μιλγουόκι είναι η πόλη μου» -Μήνυμα παραμονής ή αποχαιρετισμού; - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο,﻿ με ανάρτηση του στα social media, έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο του Μιλγουόκι μετά και το τέλος της φετινής χρονιάς για τα «ελάφια», η οποία τους βρήκε εκτός playoffs στο NBA.

Με τις υποχρεώσεις του στο NBA να έχουν ολοκληρωθεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την απόφαση να στείλει ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Μιλγουόκι, για να τους ευχαριστήσει για την στήριξη και την αγάπη που έδειξαν, ενώ υποσχέθηκε πως θα επανέλθει δριμύτερος.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η δύσκολη σεζόν του και η πιθανή αποχώρηση από τους Μπακς

Η φετινή χρονιά, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, ήταν μια από τις δυσκολότερες στην καριέρα του, με τους Μπακς να μην δείχνουν ικανοί να χτίσουν ανταγωνιστική ομάδα, ενώ οι σχέσεις του Έλληνα μπασκετμπολίστα με τη διοίκηση είναι αρκετά τεταμένες, λόγω μιας διαμάχης που ξέσπασε σχετικά με τον τραυματισμό και τον χρόνο επιστροφής του στα παρκέ.

Παράλληλα, με τις φήμες περί αποχώρησής του από την ομάδα του Γουισκόνσιν να φουντώνουν, κάθε ανάρτηση του στα social media είναι συναισθηματικά φορτισμένη και έτσι και η σημερινή του ανάρτηση μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους.

«Τέλος η 13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά, όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ.



Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη ΔΙΚΗ μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη», ανέφερε ο Γιάννης στην ανάρτησή του, αφήνοντας αρκετά ανοιχτά τα πράγματα σχετικά με το μέλλον του.