Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει συμβουλές για επιτυχία στην... κρεβατοκάμαρα με εγχειρίδιο για το φλερτ [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο τα παρκέ και έδωσε τις δικές του συμβουλές για το... φλερτ, για χάρη εταιρείας προφυλακτικών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο το μπάσκετ και δοκίμασε τις ικανότητές του σε έναν εντελώς... διαφορετικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας προφυλακτικών «Trojan», προσφέροντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο συμβουλές για το φλερτ, τις σχέσεις και την προστασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο διαφημιστικό βίντεο, ο «Greek Freak» εμφανίζεται καθισμένος σε μια καρέκλα, φορώντας στολή διαιτητή και κρατάει ένα βιβλίο με τίτλο «The Freak's Rulebook». Αντί, όμως, να εξηγεί τους κανονισμούς του μπάσκετ, παρουσιάζει τους δικούς του κανόνες για την επιτυχία στο φλερτ και την κρεβατοκάμαρα.

Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε ως το κεντρικό πρόσωπο της διαφήμισης για τα προφυλακτικά

Όλα ξεκίνησαν, από ένα αστείo, στις αρχές του 2026, όταν ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω των social media του είχε απευθυνθεί στην εταιρεία, ζητώντας εμπορική συμφωνία, ανεβάζοντας φωτογραφίες που είχε φτιάξει με τεχνητή νοημοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, τα πράγματα δεν έμειναν στο… αστείο και πλέον ο «Greek Freak» αποτελεί τον πρωταγωνιστή της καμπάνιας η οποία μιλάει για το σεξ με ασφάλεια, διαβάζοντας τις οδηγίες από ένα βίβλιο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον ίδιο, («The Freak's Rulebook»).

Μεταξύ των… οδηγίων που δίνει, προτρέπει τον ακροατή να έχει αυτοπεποίθηση, να κάνει κοπλιμέντα, αλλά τονίζει πως δεν πρέπει να γίνεται περίεργος. Και κυριότερα, να κάνει μπάνιο.