Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη μητέρα του και πήγαν να δουν το ματς Περιστέρι-Άρης [βίντεο] - iefimerida.gr

 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη μητέρα του και πήγαν να δουν το ματς Περιστέρι-Άρης [βίντεο]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη μητέρα του και πήγαν να δουν το ματς Περιστέρι-Άρης [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του στο κλειστό του Περιστερίου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε με τη μητέρα του τον αγώνα Περιστέρι-Αρης / Φωτογραφία: Eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Στο τουρνουά «Νίκος Φασούρας» για να δει τον αγώνα Περιστέρι-Άρης βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συνοδευόμενος από τη μητέρα του, ο Γιάννης πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι, καθώς ο αδελφός του, Άλεξ, παίζει στον Άρη τη φετινή σεζόν, όπως και ένας πρώην συμπαίκτης του στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Μπριν Φορμπς.

Ο Άρης είναι μία ομάδα που πλέον έχει στενές σχέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικιών, έχει φιλικές επαφές με τον Έλληνα παίκτη των Μπακς.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Νίκος Ζήσης. Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να αναχωρήσει για το Μιλγουόκι τις επόμενες ημέρες, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας και στις 2 Οκτωβρίου τα φιλικά προετοιμασίας του NBA.

