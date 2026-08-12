Ενθουσιώδης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το παιχνίδι Χριστουγέννων κόντρα στους Σέλτικς: «Θα δώσω παράσταση και θα νικήσω» [βίντεο] - iefimerida.gr

Το NBA γνωστοποίησε την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, όπως και τα παιχνίδι των Χριστουγέννων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανυπομονεί.

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, με την έναρξη της σεζόν να βρίσκεται κάτι παραπάνω από δύο μήνες μακριά.

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Μετά από αρκετό καιρό, ο Έλληνας σούπερσταρ θα βρίσκεται ξανά στο πρόγραμμα των Χριστουγέννων, εκεί όπου οι Μαϊάμι Χιτ θα έρθουν αντιμέτωποι με τους Μπόστον Σέλτικς στη μεγάλη ντερμπάρα της Ανατολής.

Μέσα στον ενθουσιασμό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε δηλώσεις που παραχώρησε, δήλωσε έτοιμος να βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη σκηνή, την οποία το NBA διαμορφώνει έχοντας τους μεγαλύτερους σταρ και τις καλύτερες αντιπαλότητες.

Συγκεκριμένα, έδωσε υπόσχεση πως θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δίνεται για να δώσει μια πραγματικά ξεχωριστή παράσταση και φυσικά να πάρει και τη νίκη.

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Αναλυτικά είπε: «Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα για αρκετό καιρό τώρα, NBA. Έλα τώρα. Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα δώσω στους φιλάθλους λίγη συγκίνηση. Μου αρέσει επίσης να είμαι σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά να ανάβει την τηλεόραση και να βλέπει αγώνες NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω παράσταση. Θα πάρω και τη νίκη επίσης».

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