Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ώρα που ο «Greek Freak» και οι Χιτ θα τερματίσουν όλες τις πίστες του NBA... έφτασε! - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τη μετακίνηση στους Μαϊάμι Χιτ,﻿ έχει τη δυνατότητα να... τερματίσει το μπάσκετ.

Το trade που φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι δεν είναι απλώς η μετακίνηση ενός σούπερ σταρ. Είναι η προσθήκη ενός παίκτη που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ολόκληρος ένας οργανισμός.

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Με βάση τα δημοσιεύματα για το trade, οι Χιτ παραχώρησαν τους Τάιλερ Χίρο, Κέλελ Γουέαρ, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ και νεαρούς/draft assets στους Μπακς, διατηρώντας γύρω από τον Γιάννη τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τον Άντριου Γουίγκινς, τον Νόρμαν Πάουελ, τον Νίκολα Γιόβιτς, τον Ντάβιον Μίτσελ και αρκετούς ρολίστες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Έρικ Σπόελστρα καλείται να χτίσει μία ομάδα που θα έχει ως κεντρικό άξονα το πιο τρομακτικό αμυντικό δίδυμο ψηλών σε ολόκληρο το NBA, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Οι Χιτ γίνονται από ομάδα περιφέρειας σε ομάδα του... «ζωγραφιστού»

Τη σεζόν 2025-26 το Μαϊάμι στηριζόταν σημαντικά στη δημιουργία του Χίρο και στην περιφερειακή εκτέλεση. Ο Χίρο λειτουργούσε ως βασικός shot creator, ενώ ο Πάουελ αποτελούσε δεύτερη επιθετική πηγή. Με τον Γιάννη όλα τα παραπάνω αλλάζουν.

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Η επίθεση μετατοπίζεται από το σουτ της περιμέτρου, στην κυριαρχία της ρακέτας. Ο Αντετοκούνμπο είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο στο να δημιουργεί... κατάρρευση της άμυνας μέσα από επιθέσεις στο κέντρο του γηπέδου. Οι συνεχείς διεισδύσεις του αναγκάζουν δύο και τρεις αμυντικούς να κλείνουν πάνω του.

Αυτό δημιουργεί:

Ελεύθερα τρίποντα για τον Πάουελ

Spot-up ευκαιρίες για τον Γουίγκινς

Κοψίματα από τον Γιόβιτς

Short-roll δημιουργία από τον Αντεμπάγιο

Το δίδυμο Γιάννης-Αντεμπάγιο μπορεί να γίνει ο... εφιάλτης του ΝΒΑ

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, όσον αφορά την τακτική, είναι αυτό που συνδέει τους Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο στο ίδιο σχήμα.

Η πρώτη ανάγνωση λέει πως δεν χωράνε δυο παίκτες στην ίδια πεντάδα που δεν είναι ελίτ στο σουτ από την περιφέρεια. Αυτό όμως είναι λάθος σκέψη, αφού ο Σποέλστρα λατρεύει τα σχήματα με συνεχείς αλλαγές, κοψίματα και hand-offs.

Γνωρίζουν και οι... πέτρες πως ο Αντεμπάγιο (τουλάχιστον μετά τους Γιόκιτς και Σαμπόνις) είναι ο καλύτερος πασέρ στην κατηγορία του.

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Και κάπως έτσι θα μπορεί να παίρνει την μπάλα στο high post και με τον Γιάννη να κόβει από την baseline οι αντίπαλοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να δώσουν βοήθεια στον Γιάννη ή να ρισκάρουν ένα πιθανό corner-three από Πάουελ. Ή ακόμη και το να αφήσουν ελεύθερο των Γουίγκινς στην weak side. Δύσκολο δίλημμα...

Το... φονικό transition των Χιτ

Τα τελευταία χρόνια οι Χιτ δεν ήταν από τις πιο γρήγορες ομάδες του NBA. Με τον Γιάννη αυτό αλλάζει άμεσα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι ίσως ο καλύτερος transition παίκτης της γενιάς του και μπορεί να διασχίσει ολόκληρο γήπεδο μετά από ριμπάουντ, κλέψιμο ή μπλοκ.

Και με τον Γουίγκινς να είναι άψογος finisher στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και τους Πάουελ, Αντεμπάγιο να ακολουθούν, καταλαβαίνει κανείς πως οι γρήγοροι πόντοι σε αιφνιδιασμούς... θα φορεθούν πολύ στους νέους Χιτ.

Η άμυνα που αλλάζει τα δεδομένα

Εδώ βρίσκεται η πραγματική υπερδύναμη των νέων Χιτ και όχι στην επίθεση. Σε ένα πιθανό σχήμα με Μίτσελ, Πάουελ, Γουίγκινς, Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο, ο Σποέλστρα θα έχει τέσσερις ελίτ αμυντικούς και θα μπορεί να αλλάζει σε ΟΛΑ τα σκριν. Κυριολεκτικά σε όλα, αφού ο Γιάννης μαρκάρει από γκαρντ μέχρι και σέντερ (το ίδιο και ο Αντεμπάγιο).



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Ακόμη, με τα μακριά... πλοκάμια των δυο ψηλών, οι επιστροφές αναμένονται πολύ πιο ταχύτατες, οι... βόλτες στο καλάθι θα γίνουν είδος προς εξαφάνιση και το μοναδικό ερώτημα που θα απασχολεί τους Χιτ είναι το κατά πόσο θα μπορούν να ανταποκριθούν στο περιφερειακό σουτ, μετά τη φυγή του Χίρο.