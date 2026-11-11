Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα τηλέφωνα θα ανοίξουνε; -Εν ενεργεία διαιτητής της EuroLeague κατέθεσε ότι πριν τους ορισμούς...» - iefimerida.gr

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις στο Instagram για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Τη στιγμή που ξετυλίγεται το κουβάρι για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ισχυρούς δεσμούς στο ελληνικό μπάσκετ και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναρωτιέται για το αν θα... ανοίξουν τα τηλέφωνα. «Εγώ έφαγα 10 μήνες και 90 χιλιάρικα για δυσφήμηση», ανέφερε μεταξύ άλλων στα stories του στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιαννακόπουλος: «Κατέθεσε εν ενεργεία διαιτητής...»

«Σημερινές ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την κλασική. Τα τηλέφωνα ανοίξανε; Του Μαυραγάνη; Πάμε δύο: Λιόλιος Μαυραγάνης. Ο Λιόλιος είπε πως ο Μαυραγάνης είναι φίλος του. Σήμερα ή χθες, κατέθεσε εν ενεργεία διαιτητής της EuroLeague ότι πριν από κάθε ορισμό έπρεπε να μιλήσουν με τον Μαυραγάνη για να ορίσουν διαιτητές. Εγώ θα ρωτήσω.

Κοινοί λογαριασμοί και κοινές εταιρείες Λιόλιου Μαυραγάνη υπάρχουν στο Βέλγιο; Και τι κάνουν; Αυτοί οι δύο φίλοι κοινούς λογαριασμούς και εταιρείες έχουν στην Κύπρο; Και τι κάνουν; Αλλά πάμε και στο πιο σοβαρό. Υπάρχει γενικός γραμματέας γραφείου υψηλότατου στελέχους της κυβέρνησης του οποίου η γυναίκα μέχρι πρόσφατα είχε δύο coffee island, τώρα τελευταία το ένα πουλήθηκε.

Ρωτάω… Τα τηλέφωνα θα ανοίξουν; Και με ερωτηματικό και χωρίς. Στο προηγούμενο στόρι παρακολουθήσατε την αστεία προσπάθεια κάποιων να ρίξουν λάσπες και να αποδομήσουν ανθρώπους που θέλουν να προσπαθήσουν κάνουν ένα καλό στο μπάσκετ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίναν της Τσαρούχα τα facebook, για το πού ήταν γραμμένη θρυλάρα ολυμπιακάρα κτλ όλα καλά;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχαν κι άλλοι διαιτητές δηλωμένοι...»

Δεν έτρεχε τίποτα; Οταν στα σπίτια βρισκόντουσαν οι φανέλες του Ολυμπιακού, εκεί όλα καλά; Όταν κάπου έχει γραφτεί και θα βγει, τον Γιαννακόπουλο να μου γ@@@ε και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο από το υψηλότερο σκαλοπάτι της ΕΟΚ. Όλα καλά; Εκεί δεν υπήρχε τίποτα; Όταν ο Λιόλιος ταξίδευε με τα τσάρτερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός από δω και από κει, ήταν όλα καλά;

Υπήρχαν και πολλοί άλλοι διαιτητές δηλωμένοι στη θύρα 7, οι γονείς τους με τα παιδιά τους κάθε φορά στο ΣΕΦ να φωνάζουν «π@@@η και πρεζάκια Γιαννακοπουλε» και δεν πείραζε ότι ήταν όλοι αυτοί Ολυμπιακοί. Τώρα σας πειράζει; Και κάτι τελευταίο για καληνύχτα. Τα συνθήματα για Τσαρούχα τα ακούτε έτσι; Για τον Μπαρτζώκα τα συνθήματα τα ακούτε έτσι; Τα πανό τα βλέπετε.

Εγώ έφαγα 10 μήνες και 90 χιλιάρικα για δυσφήμηση του μπάσκετ πάλι. Στο δανεικό γήπεδο που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός μέχρι να του φτιαχτεί το κρατικό, ότι σε τρεις αγώνες ‘π@@@η και πρεζάκια Γιαννακοπουλε’ αυτό δεν είναι ρε δυσφήμηση του μπάσκετ; Αυτό δεν είναι ρε; Γελοίοι ε γελοίοι. Καραγκιόζηδες».