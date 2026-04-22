Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα αστέρια ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν, o Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει μπάσκετ που δεν έχουμε ξαναδεί» - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε στα playoffs, θα βρει απέναντι του την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR διάλεξε το πιο κατάλληλο σημείο της σεζόν για να ανεβάσει στροφές και με μια εκπληκτική εμφάνιση ισοπέδωσε την Μονακό με 87-79, κλειδώνοντας το εισιτήριο του για τα playoffs της Euroleague. Εκεί θα συναντήσει την Βαλένθια, ομάδα άπειρη σε τέτοιες καταστάσεις, που έχει εντυπωσιάσει όμως με τις επιδόσεις της έχοντας μάλιστα κερδίσει τους «πράσινους» δύο φορές την φετινή σεζόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα και χαρακτήρισε την Βαλένθια ως την καλύτερη ομάδα στην Euroleague την δεδομένη στιγμή, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του πως o Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει ακόμα καλύτερο μπάσκετ.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Παναθηναϊκό AKTOR

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν. Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.

Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”.

Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα﻿».