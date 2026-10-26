Γιαννακόπουλος: Μου επιδόθηκαν καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για δυσφήμηση -Ανεπίδεκτοι μαθήσεως - iefimerida.gr

Μέσα από ένα story στο Instagram, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστό ότι του επιδόθηκαν δύο νέες καταγγελίες για δυσφήμηση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ανάφερε ότι οι καταγγελίες αφορούν ένα σύνθημα των φίλων των «πράσινων» για την Βάσω Τσαρούχα, που αφέθηκε ελεύθερη με «βραχιολάκι» για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, το οποίο στο τέλος είχε και αναφορά στον προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο κ. Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι ανέβασε το σύνθημα λόγω Τσαρούχα και η ανάρτησή του δεν σχετίζεται με τον κόουτς του Ολυμπιακού.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram για τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του η ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Καθαρά ενημερωτικά με όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες: προφυλακίσεις, στημένα, χειραγώγηση αγώνων, τα πάντα όλα. Μου επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τους ιδιοκτήτες της επειδή είχα ανεβάσει ένα story χθες, προχθές, πότε ήταν, με το σύνθημα της Τσαρούχα που τραγουδούσε η Θύρα 13 και μέσα στο πλάνο λέει κάτι για τον Πειραιά και τον Μπαρτζώκα. Λες και με απασχολεί ο Μπαρτζώκας. Για αυτό το ανέβασα. Προφανώς το ανέβασα για την Τσαρούχα και το σύνθημα, γ@μ... τα συνθήματα είναι το κομμάτι που αφορά την Τσαρούχα. Και μου κάνανε για δυσφήμιση του μπάσκετ, γιατί στο τέλος του συνθήματος αναφέρεται ο Μπαρτζώκας. Υπάρχουν λόγια; Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφημήσανε το μπάσκετ; Δεν δυσφημήσανε τα τρόπαια και τους τίτλους που πήρατε μέσα στο γήπεδο; Ανεπίδεκτοι μαθήσεως».

