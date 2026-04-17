Για απευθείας πρόκριση στα play off ο Παναθηναϊκός AKTOR -Απόψε κόντρα στην Εφές - iefimerida.gr

Η «αυλαία» της regular season της Euroleague «πέφτει» με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται κόντρα στην Εφές.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR (21-16) φιλοξενεί την 19η Αναντολού Εφές (12-25) στις 21:15 την Παρασκευή (17/4) και ευελπιστεί πως με τη στήριξη των φιλάθλων του θα αναδειχτεί νικητής, ώστε να διατηρεί ελπίδες για την κατάληψη της 6ης θέσης που θα του δώσει χρόνο να προετοιμαστεί άνευ αγώνων για τα ματς των πλέι οφ με την ομάδα που θα τερματίσει την 3η θέση της regular season.

Τα αποτελέσματα που θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR για την έκτη θέση

Για να τερματίσει 6ος ο Παναθηναϊκός AKTOR, εκτός από δική του νίκη επί της Εφές, χρειάζεται είτε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί και παράλληλα ήττα της Μονακό από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είτε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί, νίκη της Μονακό επί της Χάποελ και ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας διεξάγεται την Πέμπτη (16/4), ενώ τα ματς Ζαλγκίρις-Παρί και Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή (17/4).

Ο Παναθηναϊκός θα είναι 7ος αν εκτός από δική του νίκη επί της Εφές, η Ζαλγκίρις νικήσει την Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας ηττηθεί από τη Ρεάλ στη Μαδρίτης ή αν ηττηθεί η Ζαλγκίρις, νικήσει η Μονακό τη Χάποελ και νικήσει και ο Ερυθρός Αστέρας τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» θα είναι 8οι αν εκτός από δική τους νίκη επί της Εφές, νίκες πετύχουν τόσο η Ζαλγκίρις όσο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Όγδοος μπορεί να τερματίσει ο Παναθηναϊκός ακόμη κι αν ηττηθεί από την Εφές, αρκεί να ηττηθούν τόσο η Μονακό όσο και η Μπαρτσελόνα (σ.σ. από την Μπάγερν Μονάχου).

Ο Παναθηναϊκός θα είναι 9ος αν ηττηθεί από την Εφές και παράλληλα η Μονακό νικήσει τη Χαποέλ ή αν σε περίπτωση πάντα δικής τους ήττας η Μονακό ηττηθεί, αλλά η Μπαρτσελόνα πάρει την εντός έδρας νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ