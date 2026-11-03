 Πέντε ομάδες και 535 χρόνια: Γερμανός έσπασε το ρεκόρ για το μακροβιότερο save στο Football Manager - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πέντε ομάδες και 535 χρόνια: Γερμανός έσπασε το ρεκόρ για το μακροβιότερο save στο Football Manager

Ο Σεπ Χέντελ
Ο Σεπ Χέντελ / Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η καριέρα του Σεπ Χέντελ στο Football Manager μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, καθώς ο ίδιος έγραψε ιστορία με το επίτευγμά του.

Όσο κι αν σκοπεύει κανείς να αφιερώσει αμέτρητες ώρες στο Football Manager, θα χρειαστεί να παίξει πάρα πολύ για να πλησιάσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια καριέρας στην ιστορία του παιχνιδιού. Όποια διάρκεια κι αν έχει τελικά ένα save, είναι σχεδόν αδύνατο να ξεπεράσει το απίστευτο επίτευγμα του Σεπ Χέντελ.

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