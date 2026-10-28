Elite Γερμανός διαιτητής στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League - iefimerida.gr

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι θα διευθύνει το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική, ένας ρέφερι elite κατηγορίας με... ελληνική εμπειρία στη Super League.

Στους ρυθμούς της 9ης αγωνιστικής κινείται η Super League, με την ΚΕΔ να γνωστοποιεί τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τα επτά ματς του πρωταθλήματος . Τα βλέμματα, φυσικά, στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, όπου ορίστηκε ο Γερμανός elite ρέφερι Σβεν Γιαμπλόνσκι.

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Ένας ρέφερι που είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Βοηθοί του 36χρονου διαιτητή θα είναι οι συμπατριώτες του Έντουαρντ Μπάιτινγκερ και Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Γιόχαν Πφάιφερ, με AVAR τον Άρνε Άαρνινκ. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Ο Γιαμπλόνσκι επιστρέφει για ακόμη ένα ελληνικό ντέρμπι

Ο Γερμανός ρέφερι έχει... ελληνικό παρελθόν και εμπειρία από τη Super League. Την περασμένη σεζόν διηύθυνε το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1 στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των playoffs, αλλά και το Άρης - Ολυμπιακός 0-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα, είχε «σφυρίξει» το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0 στις 4 Φεβρουαρίου 2024, το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3 στις 10 Νοεμβρίου 2024 και το ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1 στις 2 Μαρτίου 2025.

Οι διαιτητές στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League

Ο αγώνας της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τσετσίλας, με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να αναλαμβάνει καθήκοντα VAR.

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Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αstera Aktor στην Τούμπα, ο διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Κουμπαράκης. Στο Λεβαδειακός - Άρης διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, στο Παναιτωλικός - ΟΦΗ ο Ζαμπαλάς, στο Καλαμάτα - Ηρακλής ο Βεργέτης και στο Ατρόμητος - Βόλος ο Κατσικογιάννης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 9ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός: Τσετσίλας (Πάτρας, Μωυσιάδης, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τσακαλίδης, Τσιοφλίκη)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός - Άρης: Τζήλος (Στάικος, Βαλιώτης, 4ος Φίτσας, VAR: Μόσχου, Ευαγγέλου)

18:00 Παναιτωλικός-ΟΦΗ: Ζαμπαλάς (Παπαδοπούλου, Μητροφάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Γιουματζίδης, Κατοίκος)

19:00 ΠΑΟΚ-Asteras Aktor: Ματσούκας (Αρμακόλας, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)

19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Γιαμπλόνσκι (Μπάιτινγκερ, Σάαλ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Πφάιφερ, Άαρνινκ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου